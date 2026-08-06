Ideal para maratonear: Disney+ sumó una de las trilogías más populares de la historia del cine + Agregar ámbito en









La plataforma de streaming sumó la saga completa de una de las adaptaciones más importantes de la historia del cine, que al día de hoy sigue cautivando al público.

La plataforma de streaming suma una icónica saga de películas a su catálogo. Freepik

Lo viejo funciona, y en especial cuando se trata de obras que trascienden el cine y la televisión. Disney + ya tiene en su catálogo las distintas películas de superhéroes que tanto fascinan al público y, pese a esto, decidió sumar una de las trilogías más adoradas por la audiencia.

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El Señor de los Anillos consiguió adaptar las obras escritas por J.R.R. Tolkien a un nivel muy alto pese a la época y se transformaron en una de las historias favoritas de la gente. Ahora, también podrán ser disfrutadas dentro de esta plataforma de streaming.

Disney suma a su catálogo el viaje de Frodo, quien tendrá la responsabilidad de destruir el objeto capaz de acabar con el mundo. Warner Bros. De qué trata El Señor de los Anillos La película inicia con una voz en off que explica el pasado de esta historia: miles de años atrás, el Señor Oscuro Sauron forjó el Anillo Único para dominar el mundo. Un príncipe humano le corta el dedo y le quita ese objeto, pero se niega a destruirlo y se ve corrompido por el mismo.

Este llega a las manos de una criatura muy popular dentro de la saga, Gollum, y luego cae en manos del hobbit Bilbo Bolsón. Finalmente se llega al presente, 60 años después y en el cumpleaños del último portador del anillo, quien decide marcharse a una nueva aventura y se lo cede a su sobrino, Frodo.

Al mismo tiempo, aparece el mago Gandalf, quien descubre la resurrección de Sauron sin un cuerpo físico, pero con las intenciones de recuperar el objeto destinado a brindarle nuevamente su poder. Esto llevará al protagonista a abandonar su hogar, la Comarca, para emprender un viaje con el fin de destruir la fuente de maldad capaz de acabar con la vida.

A esta aventura se sumarán sus amigos hobbits, Sam, Merry y Pippin. También serán claves los roles del príncipe Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli. Ellos ayudarán a Frodo a acabar con el anillo y las esperanzas de Sauron por retomar sus malévolos planes, en una aventura de tres películas que al día de hoy continúan cautivando a la audiencia. Disney+: tráiler de El Señor de los Anillos Disney+: elenco de El Señor de los Anillos Elijah Wood

Ian McKellen

Viggo Mortensen

Sean Astin

Orlando Bloom

John Rhys-Davies

Sean Bean

Billy Boyd

Dominic Monaghan

Christopher Lee

Liv Tyler

Cate Blanchett

Hugo Weaving

Ian Holm

Andy Serkis

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