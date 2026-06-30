Disney recibe la quinta temporada de El Oso: cómo ver este estreno

La serie de Disney+, El Oso, concluye con su quinta temporada, la cual ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming.

La temporada reúne nuevamente a los protagonistas para cerrar la historia del restaurante y poner fin a una serie que se convirtió en una de las producciones más reconocidas de Disney+.

La quinta temporada de El Oso ya está disponible en Disney+ y marca el cierre de una de las producciones más reconocidas de la plataforma . Los nuevos episodios llegaron al catálogo el 25 de junio de 2026 y los suscriptores ya pueden acceder a la historia completa desde el servicio de streaming.

Disney+ incorporó los ocho episodios de la temporada final desde el día de su lanzamiento . La historia retoma los acontecimientos que dejó el cierre de la cuarta entrega y presenta una nueva etapa para el restaurante, luego de la decisión de Carmy de alejarse de la gastronomía.

La última temporada mantiene el foco en los desafíos del restaurante y en las responsabilidades que asumen los personajes principales . Disney+ confirmó que esta quinta entrega será el final definitivo de la serie . De esta manera, la producción pone punto final al recorrido de sus protagonistas después de cinco temporadas.

La quinta temporada comienza cuando Sydney, Richie y Natalie, conocida como Sugar, descubren que Carmy dejó la industria gastronómica y les cedió el restaurante. A partir de ese momento, los nuevos socios deberán conducir el negocio con la meta de conseguir una estrella Michelin.

El equipo afronta una etapa decisiva dentro del restaurante. Cada integrante intenta responder a las exigencias del servicio mientras busca mantener en funcionamiento un proyecto que atraviesa momentos de mucha presión. La serie desarrolla una historia centrada en la gastronomía, los vínculos familiares y las dificultades del trabajo cotidiano dentro de una cocina profesional. Carmy impulsa una búsqueda permanente de excelencia culinaria y esa exigencia condiciona el desempeño de todo el personal.

La cuarta temporada mostró el esfuerzo del grupo por llevar el restaurante a un nivel superior. El desenlace dejó a Carmy fuera del proyecto y abrió el camino para los hechos que se desarrollan en los últimos ocho capítulos. Disney+ también incorporó el especial Gary antes del estreno de la quinta temporada. Ese episodio presenta escenas retrospectivas sobre Mikey, el hermano fallecido de Carmy y Richie, durante un viaje laboral a Gary, Indiana. El capítulo aporta nuevos detalles sobre la amistad entre ambos personajes y suma contexto a la historia principal.

Los suscriptores pueden ver las cinco temporadas de El Oso y el especial Gary dentro de Disney+, por lo que tienen acceso a toda la historia desde una misma plataforma.

Tráiler de El Oso

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Reparto de El Oso