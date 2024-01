Con "Jaque Mate", vuelve al cine la dupla de "Poliladron" y "Comodines"

Jorge Nisco: Esta película llevó 9 semanas de rodaje, tiempo importante para la media del cine nacional, casi el doble. A la hora de pensar en una película de estas características, si no hay producción que solvente, es muy dificultoso. Pero puedo destacar una serie de agentes secretos como Iosi, serie de espías, que está espectacularmente bien hecha a nivel guión y con mucha inteligencia. Está bien resuelta, me gustó mucho verla.

JAQUE 12.jpg Adrián Suar y la española Maggie Civantos.

P.: ¿Se inspiró en Iosi?

J.N.: La estructura de Iosi es distinta, nuestra peli es mas de comedia y acción, Iosi es más detectivesca, esta te muestra lo que pasa, hay un poco de suspenso que detona en escenas de acción. Cuando frena la acción desarrollamos la comedia.

P.: Tampoco es frecuente en los últimos años la superproducción local sino que más bien se cuentan historias de bajo presupuesto.

J.N.: Hay mucha historia pequeña sin explosiones pero que tiene un desarrollo, estructura y guiones interesantes. Se hacen otro tipo de películas, más intimistas, comedia sencillas. Puede haber una historia chica pero si se cree en ella está bueno.

P.: Fue el director de Suar en TV abierta, de la ficción, con Poliladron inauguraron una era de ficción cinematográfica en aire, ¿Cómo es volver hoy luego de tantos años en la era de las plataformas?

J.N.: Hacer una película hoy es ir al cine y luego a la plataforma, son los tiempos que corren y uno tiene que ponerse a la par, sino caminás al lado te quedas atrás. En cuanto a esos tiempos de ficción en TV abierta, es cierto que hacer series no es rentable, las pautas de los canales se cayeron, la publicidad se diversificó. Antes se pautaba en TV y radio después en Youtube, redes y hoy se apuesta a distintos lugares para los productos. Antes el programa de rating tenía 25 puntos y hoy un gran programa tiene 14, ni hablar de “Grande pa” con 50 puntos. Eso demuestra que la gente cambia la manera mirar, no ve tanta TV y se divide en plataformas Youtube, lee y cuando se mide el éxito mide la mitad. Esperemos que pegue la vuelta, no se puede comparar el costo de la ficción con el reality, por mas grande que sea.

DSC_9702.jpg El film cuenta con la actuación de Tsahi Halevi, uno de los protagonistas de Fauda.

P.: ¿Cómo fue trabajar con Suar después de 25 años que hizo de agente?

J.N.: Suar está impecable, se preparó mucho para hacer la peli, sobre todo las escenas de acción del principio, donde pone mucho el cuerpo. Y yo también, intenté ponerme a tono, hacer hoy una película de acción implica poner mucho el cuerpo, la energía, son muchas horas durante mucho tiempo, hay que estar psicológicamente preparado.

P.: Qué puede adelantar de la historia, sin spoilear.

J.N.: Trata sobre un grupo agentes que trabajó junto en el pasado y se separaron. El personaje de Adrián quedó afuera por una situación, y ante otra nueva misión vuelve a convocar al grupo para que lo ayuden en algo. El grupo ya se conoce, hay relaciones anteriores, enemistades y secretos. Nos interesaron las idiosincrasias de cada, vienen de distintos lados del mundo, esa unión, ese choque podía generar un poco de humor y eso tratamos de hacer. La confluencia de estos personajes provocan comicidad.

P.: ¿Qué puede decir de la intención de recorte al INCAA y ENERC, entre otras?

J.N.: Lo veo mal, la situación no está bien, es un medida que no se consultó con nadie. No estoy de acuerdo con el recorte al cine y todo lo demás, no le cuesta al Estado como dicen, pretender meter todo en la misma bolsa es una gran pavada, es de un desconocimiento y brutalidad interesantes, digno de caso de estudio.