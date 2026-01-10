Con un show de Dante Spinetta, Bendu Arena celebró su apertura oficial en Mar del Plata + Seguir en









El evento reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento, el sector empresarial y autoridades locales, provinciales y nacionales.

Dante Spinetta puso la música en vivo en la apertura de Bendu Arena.

Con una convocatoria de más de 600 personas, Bendu Arena celebró su apertura oficial y se presentó como el nuevo punto de encuentro cultural, social y de entretenimiento para Mar del Plata y la región. El evento reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento, el sector empresarial y autoridades locales, provinciales y nacionales.

El nuevo espacio cuenta con una infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y más.

Cómo fue la apertura de Bendu Arena en Mar del Plata La noche inaugural contó con la conducción de Iván de Pineda como host, y la presencia de Chechu Bonelli y Mona Gallosi, entre otros invitados especiales. El lanzamiento tuvo como punto central un show memorable de Dante Spinetta, acompañado por DJ set de Tammy B y una fiesta a cargo de DJ Mami, que coronó la experiencia.

Inauguración Bendu Arena Iván de Pineda condujo la apertura de Bendu Arena. Durante la apertura, los invitados recorrieron los distintos sectores del complejo y vivieron una propuesta especialmente diseñada para reflejar el ADN de Bendu Arena: un espacio vivo, dinámico y activo durante todo el año, concebido como plataforma cultural y social.

“Bendu Arena nace con la idea de ampliar la propuesta de experiencias en Mar del Plata, generando un lugar conectado con las nuevas formas de encuentro, la música y la cultura”, destacó Marcelo Sosa, productor general de Bendu Arena.

Dante Bendu Arena Dante hizo delirar a las cientos de personas que estuvieron presentes en la apertura de Bendu Arena. Con esta inauguración, Bendu Arena se suma al circuito de grandes espacios que apuestan por el desarrollo cultural, económico y turístico de la ciudad. El venue cuenta con capacidad para 7.000 personas y se proyecta como un nuevo actor relevante en la agenda local y nacional de espectáculos. Los shows que se vienen en Bendu Arena La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son: 16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado .

. 17 de enero – La Mágica : Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina como Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros

: Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina como Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros 22 de enero - K’ Personaje : Una banda de cumbia, que fusiona ritmos tropicales con elementos de pop y baladas.

: Una banda de cumbia, que fusiona ritmos tropicales con elementos de pop y baladas. 23 de enero – El Plan de la Mariposa .

. 24 de enero – Ciro y Los Persas : referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible.

: referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible. 25 de enero – La K’onga + La Delio Valdez .

. 6 de febrero – Divididos : La histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto, en donde presentarán los temas de su último álbum.

: La histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto, en donde presentarán los temas de su último álbum. 7 de febrero – Karina, La Princesita : Se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público.

: Se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público. 8 de febrero - Q Lokura: Grupo de cuarteto de la ciudad de Córdoba, banda que se formó en 2018, con Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera. La llegada de Bendu Arena potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior. La propuesta se integra al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de locales y visitantes.