Con un show de Dante Spinetta, Bendu Arena celebró su apertura oficial en Mar del Plata

Con una convocatoria de más de 600 personas, Bendu Arena celebró su apertura oficial y se presentó como el nuevo punto de encuentro cultural, social y de entretenimiento para Mar del Plata y la región. El evento reunió a referentes de la cultura, el entretenimiento, el sector empresarial y autoridades locales, provinciales y nacionales.
El nuevo espacio cuenta con una infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y más.
Cómo fue la apertura de Bendu Arena en Mar del Plata
La noche inaugural contó con la conducción de Iván de Pineda como host, y la presencia de Chechu Bonelli y Mona Gallosi, entre otros invitados especiales. El lanzamiento tuvo como punto central un show memorable de Dante Spinetta, acompañado por DJ set de Tammy B y una fiesta a cargo de DJ Mami, que coronó la experiencia.
Durante la apertura, los invitados recorrieron los distintos sectores del complejo y vivieron una propuesta especialmente diseñada para reflejar el ADN de Bendu Arena: un espacio vivo, dinámico y activo durante todo el año, concebido como plataforma cultural y social.
“Bendu Arena nace con la idea de ampliar la propuesta de experiencias en Mar del Plata, generando un lugar conectado con las nuevas formas de encuentro, la música y la cultura”, destacó Marcelo Sosa, productor general de Bendu Arena.
Con esta inauguración, Bendu Arena se suma al circuito de grandes espacios que apuestan por el desarrollo cultural, económico y turístico de la ciudad. El venue cuenta con capacidad para 7.000 personas y se proyecta como un nuevo actor relevante en la agenda local y nacional de espectáculos.
Los shows que se vienen en Bendu Arena
La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son:
- 16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado.
- 17 de enero – La Mágica: Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina como Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros
- 22 de enero - K’ Personaje: Una banda de cumbia, que fusiona ritmos tropicales con elementos de pop y baladas.
- 23 de enero – El Plan de la Mariposa.
- 24 de enero – Ciro y Los Persas: referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible.
- 25 de enero – La K’onga + La Delio Valdez.
- 6 de febrero – Divididos: La histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto, en donde presentarán los temas de su último álbum.
- 7 de febrero – Karina, La Princesita: Se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público.
- 8 de febrero - Q Lokura: Grupo de cuarteto de la ciudad de Córdoba, banda que se formó en 2018, con Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera.
La llegada de Bendu Arena potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior. La propuesta se integra al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de locales y visitantes.
