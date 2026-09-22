Confirmaron oficialmente la causa de la muerte de la actriz Hayden Panettiere + Agregar ámbito en









A poco más de un mes de la triste noticia se conoció la causa oficial de la muerte de la reconocida actriz de 36 años.

Tras semanas de rumores, se conoció la causa oficial de la muerte de la actriz.

Hayden Panettiere, protagonista de las series Héroes y Nashville, fue encontrada muerta el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur. A poco más de un mes de la triste noticia se conoció la causa oficial de la muerte de la reconocida actriz de 36 años.

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La muerte de Panettiere fue causada por los efectos tóxicos del fentanilo, el Xanax y otras drogas, y ha sido declarada un accidente, según confirmó la oficina forense del condado de Greenville.

Qué dice el comunicado sobre la muerte de Hayden Panettiere Según el comunicado oficial del forense, compartido por el portal Variety, la causa de la muerte se atribuyó a los efectos tóxicos del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina, y se añadió que no había "signos de traumatismo" que hubieran contribuido al fallecimiento. "La muerte se consideró accidental".

El fentanilo es un potente opioide sintético; el 4-ANPP es un intermediario químico utilizado para fabricar fentanilo ilegalmente; el alprazolam es una benzodiazepina más conocida por su nombre comercial Xanax; el metocarbamol es un relajante muscular que requiere receta médica; y la quetiapina es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor.

La extensa trayectoria de Hayden Panettiere La actriz comenzó su carrera a los 5 años, protagonizando las telenovelas One Life to Live y Guiding Light. En el año 2000, consiguió su papel revelación en el drama deportivo Remember the Titans junto a Denzel Washington, y al año siguiente fue elegida para la serie de superhéroes de NBC Heroes, en la que interpretó a la animadora regeneradora Claire Bennet.

A partir de ahí, protagonizó la serie dramática musical Nashville de 2012 a 2018, obteniendo dos nominaciones a los Globos de Oro, e interpretó a la popular Kirby en Scream 4 (2011) y Scream VI (2023). Otros créditos cinematográficos de Panettiere incluyen la película de patinaje artístico de Disney de 2005, Ice Princess, en la que coprotagonizó con Michelle Trachtenberg, y Bring It On: All or Nothing (2006). Panettiere había hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas a lo largo de los años, y se retiró de la industria en 2016 antes de regresar en 2023 con Scream VI. En mayo de este año, publicó unas memorias tituladas "This Is Me: A Reckoning", en las que escribió con franqueza sobre estas dificultades y el impacto de crecer en Hollywood.

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