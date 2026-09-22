Tom Cruise afirma que la IA "es inevitable", pero que eso no significará el fin del cine + Agregar ámbito en









La legendaria estrella de Hollywood es partidaria de los métodos tradicionales de filmación.

El reconocido actor habló sobre el futuro de Hollywood y la IA.

Tom Cruise habló sobre el debate de la IA en Hollywood, y afirmó que los creativos humanos deben "seguir creando".

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La legendaria estrella de Hollywood es partidaria de los métodos tradicionales de filmación, insistiendo en rodar sus propias escenas de acción con un mínimo de efectos especiales generados por computadora, y defendiendo abiertamente la experiencia cinematográfica. En las dos últimas entregas de su saga Misión Imposible, el enemigo al que se enfrentó fue una IA avanzada llamada La Entidad, explotando los temores sociales de que la IA pudiera ser mal utilizada para reemplazar o poner en peligro a la humanidad.

Durante una charla de la BAFTA “Life in Pictures” celebrada en Londres el lunes 21 de septiembre, se le preguntó sobre la nueva tecnología y su opinión sobre su uso. “Ya sabes, está llegando y se hará realidad”, respondió Cruise, según reportó el portal Variety. “Pero la gente quiere ver cosas reales”.

Tom Cruise se encuentra promocionando su nueva película, Digger, que se estrena en cines el 2 de octubre. En ella interpreta a un excéntrico y anciano multimillonario que se embarca en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad.

El uso de IA en Hollywood La inteligencia artificial ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido en Hollywood. Directores como Kane Parsons (de Backrooms) y Guillermo del Toro, entre otros, han condenado el uso de esta tecnología. Por otro lado, Martin Scorsese, Neill Blomkamp, Brad Pitt y Jodie Foster la han respaldado o utilizado en sus próximos proyectos, recibiendo críticas por ello.

Recientemente, George Lucas, creador de Star Wars, habló sobre la IA, afirmando que no hay nada que se pueda hacer al respecto. En respuesta, Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, pidió a Lucas y a otros que hablaran con cautela sobre la IA en el futuro.

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