¿A cuánto asciende la fortuna de Sally Field? El patrimonio de la legendaria actriz de Hollywood

La actriz estadounidense construyó una trayectoria que atravesó distintas etapas de la industria del entretenimiento.

Sally Field lleva más de seis décadas vinculada a Hollywood, una trayectoria en la que pasó de protagonizar series de televisión a convertirse en una de las actrices más reconocidas del cine estadounidense. A lo largo de esos años, sus trabajos le permitieron generar millones de dólares y ocupar un lugar destacado entre las figuras de su generación.

Su recorrido comenzó en la pantalla chica durante los años 60 , cuando todavía era una joven actriz que buscaba hacerse un lugar en la industria. Con el tiempo llegaron personajes más complejos, producciones de gran repercusión y dos premios Oscar que marcaron un antes y un después en su carrera. También incursionó en la dirección y la producción, sumando nuevas fuentes de ingresos a su actividad profesional.

El primer gran salto llegó en televisión. Field protagonizó Gidget, serie emitida por ABC en 1965 y 1966 , donde interpretó a una adolescente californiana y cobraba u$s500 por semana . Después llegó The Flying Nun, producción que se extendió durante tres temporadas, entre 1967 y 1970. Allí interpretó a la hermana Bertrille y percibía u$s4.500 por episodio .

Desde sus primeros trabajos hasta sus papeles más reconocidos, la actriz consolidó una carrera de largo recorrido.

Pero el verdadero giro profesional ocurrió durante los años 70. Field buscó alejarse de la imagen de chica simpática de televisión y estudió con el reconocido maestro de actuación Lee Strasberg. Ese cambio desembocó en Sybil , el telefilme de 1976 por el que obtuvo su primer Emmy . Tres años más tarde ganó el Oscar por Norma Rae . En 1985 volvió a llevarse la estatuilla por Places in the Heart .

Durante los años 80 y 90, su filmografía sumó producciones de gran alcance comercial como Smokey and the Bandit, Steel Magnolias, Mrs. Doubtfire y Forrest Gump . En esta última interpretó a Mrs. Gump, la madre del personaje de Tom Hanks, en una de las películas más recordadas de 1994.

Su actividad tampoco quedó limitada a la actuación. Field dirigió películas y episodios de televisión, además de asumir tareas de producción. En los años 2000 tuvo una participación recurrente en ER y luego encabezó Brothers & Sisters, serie de ABC en la que también llegó a desempeñarse como productora ejecutiva.

Cuánto cobró Sally Field por sus papeles más icónicos en televisión y cine

Uno de los datos más concretos corresponde a Places in the Heart, ya que Field obtuvo u$s1,5 millones por su participación en la película de 1984, que le permitió obtener su segundo Oscar como mejor actriz.

En televisión existe información más precisa. Durante las primeras temporadas de Brothers & Sisters, Field habría cobrado u$s100.000 por episodio. Más adelante, cuando asumió también funciones como productora ejecutiva, su remuneración total habría alcanzado los u$s200.000 por capítulo.

La intérprete supo transitar personajes muy diferentes a lo largo de una trayectoria marcada por grandes producciones. Instagram Sally Field

Las exclusivas propiedades de Sally Field en California

El patrimonio de Field también tuvo una pata importante en el mercado inmobiliario californiano. Durante años fue propietaria de una extensa vivienda en Malibu, que adquirió en 2004 por u$s4.822.500. La propiedad tenía casi 6.000 pies cuadrados, cinco dormitorios, seis baños, piscina, cancha de tenis, establo para tres caballos y casi tres acres de terreno.

En 2009 intentó venderla por u$s6,95 millones, pero finalmente la operación se concretó en 2011 por u$s5,65 millones. Un año después, Field compró una propiedad más pequeña en Pacific Palisades por u$s2,3 millones. La vivienda tenía unos 2.806 pies cuadrados, tres dormitorios y cuatro baños, además de vistas hacia el océano, los cañones, las montañas y la ciudad.

Su patrimonio es de u$s50 millones y se debe al recorrido que llevó a Sally Field desde los primeros contratos televisivos hasta convertirse en una de las intérpretes más reconocidas de su generación, con décadas de trabajo y una importante participación en el mercado inmobiliario de California.