Angelina Jolie salvó un bosque de 61.000 hectáreas en Camboya: cómo logró frenar la caza ilegal

La actriz adquirió una propiedad de 39 hectáreas en 2003 y luego impulsó un proyecto que hoy protege el bosque de Samlaut.

El área de Samlaut se extiende por 60.994 hectáreas, entre las provincias camboyanas de Battambang y Pailin.

La historia empezó con una casa de campo, pero terminó involucrando uno de los grandes espacios naturales del noroeste de Camboya . En 2003, Angelina Jolie compró una propiedad de unas 39 hectáreas en la provincia de Battambang , cerca del bosque de Samlaut, una zona que arrastraba problemas de tala, caza furtiva y degradación ambiental.

Jolie no compró las casi 61.000 hectáreas del bosque. El territorio pertenece al área protegida Samlaut Multiple Use Area . Lo que hizo la fundación creada por la actriz fue asumir, desde 2006, la responsabilidad de colaborar con las autoridades y las comunidades locales para proteger sus 60.994 hectáreas.

El vínculo de Jolie con Camboya empezó antes de la compra de la propiedad. La actriz llegó al país durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider , estrenada en 2001 y filmada en parte en Camboya. Años después, adoptó ahí a su hijo Maddox , nacido en el país, y profundizó su relación con la región. En 2003 fundó la organización que posteriormente se convirtió en la Maddox Foundation.

Su primera tarea no estuvo centrada exclusivamente en los animales: el proyecto nació trabajando junto a comunidades rurales para despejar zonas afectadas por minas terrestres . Con la reducción de esa amenaza, la iniciativa amplió sus actividades hacia la conservación ambiental, la agricultura, la salud y la educación .

En 2006, la organización asumió la protección del Samlaut Multiple Use Area. El territorio tiene 60.994 hectáreas, unos 610 kilómetros cuadrados, y se extiende entre las provincias de Battambang y Pailin, cerca de la frontera con Tailandia.

Una parte central del proyecto fue incorporar a habitantes de las comunidades cercanas como guardaparques. La propia fundación señala que fueron reclutados y capacitados para patrullar el bosque, detectar actividades ilegales y trabajar contra la tala y la caza furtiva.

Actualmente, la organización afirma que todo su personal es local. El esquema también incluye trabajos de reforestación y colaboración con el Gobierno de Camboya para fortalecer la vigilancia, la educación ambiental y el cumplimiento de las normas de protección de los recursos naturales.

Elefantes asiáticos y pangolines: las especies amenazadas que protege en la selva

La importancia de Samlaut quedó documentada en un relevamiento de biodiversidad realizado entre octubre de 2021 y junio de 2022 por Fauna & Flora, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Camboya y con financiamiento de la Maddox Jolie-Pitt Foundation. El estudio analizó mamíferos, aves, murciélagos, orquídeas, reptiles, anfibios e invertebrados.

Entre las especies detectadas aparecen el elefante asiático y el pangolín de Sunda, ambas especies amenazadas. También fueron registrados el dhole, un cánido salvaje del sudeste asiático, y otras especies de mamíferos y aves que dependen del bosque para sobrevivir.

El estudio, hecho mediante cámaras trampa, registró 44 especies de mamíferos, aves y reptiles en uno de los relevamientos. De ellas, 12 estaban clasificadas como amenazadas por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): una en peligro crítico, tres en peligro y ocho vulnerables.

Guardaparques y trampas de alambre: la lucha diaria contra la caza furtiva en Samlaut

La protección del bosque no terminó con la creación del proyecto. Las amenazas siguen presentes y una de las principales son las trampas de alambre que se usan para capturar animales. Durante 2025, las patrullas de Samlaut retiraron cerca de 7.800 metros de alambre empleado para fabricar trampas. La Maddox Foundation indicó que los resultados del relevamiento de biodiversidad permiten orientar esas patrullas hacia las especies y zonas que necesitan mayor protección.

Las trampas representan un problema particularmente difícil porque no siempre distinguen qué animal termina cayendo en ellas. Fauna & Flora advierte que los lazos colocados para capturar especies destinadas al consumo pueden matar o herir también a depredadores, primates y elefantes asiáticos.

Las cámaras utilizadas durante el relevamiento también registraron personas armadas y rastros de trampas dentro del área. Por eso, el trabajo de los guardaparques no consiste solamente en recorrer el bosque: tienen que localizar evidencias de actividad ilegal, retirar dispositivos de captura y aportar información para reforzar el control de la zona.

A más de 20 años de aquella compra inicial, el proyecto quedó muy lejos de las dimensiones de la propiedad que Jolie adquirió en 2003. La actriz no es propietaria de las 60.994 hectáreas de Samlaut, pero la organización que fundó participa desde 2006 en su protección junto a las autoridades y las comunidades locales.