De "Euphoria" a empresaria millonaria: así construyó Sydney Sweeney su imperio

La actriz convirtió el éxito frente a las cámaras en una fuente de ingresos que combina películas, publicidad, producción propia y nuevos negocios.

Sydney Sweeney pasó de conseguir pequeños papeles televisivos a convertirse en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood. El salto llegó con “Euphoria” y “The White Lotus”, dos producciones de HBO que le permitieron obtener nominaciones al Emmy y construir una presencia que luego trasladó al cine y a la publicidad para recaudar millones .

A los 29 años, la actriz ya no depende solamente de los cheques por interpretar personajes. Su esquema de ingresos incluye contratos con grandes compañías , participación como productora y emprendimientos propios. Esa combinación explica por qué su patrimonio comenzó a crecer a un ritmo muy distinto al de una carrera basada únicamente en actuaciones.

En los primeros años, sus ingresos estaban muy lejos de las cifras que actualmente se manejan para sus grandes producciones. “Euphoria” fue un punto de inflexión : el personaje de Cassie Howard la convirtió en una de las caras más reconocibles de la serie y elevó su valor dentro de la industria.

Durante las primeras etapas de “Euphoria” habría cobrado entre u$s25.000 y u$s44.000 por episodio , mientras que su participación en “The White Lotus” habría alcanzado los u$s75.000 por capítulo.

El cine marcó otra escala. “Anyone But You”, la comedia romántica que protagonizó junto a Glen Powell, superó los u$s220 millones de recaudación mundial , mientras que Sweeney también participó como productora a través de Fifty-Fifty Films.

Con “The Housemaid” llegó uno de los mayores saltos conocidos hasta ahora. Su salario por la película fue u$s7,5 millones, una cifra que permite dimensionar cuánto aumentó su poder de negociación frente a sus primeros trabajos.

Marcas y patrocinios: el negocio millonario detrás de la imagen de la actriz

La publicidad se convirtió en otro de los grandes motores económicos de Sweeney. Su rostro apareció asociado a firmas de moda, belleza, tecnología, automóviles y consumo masivo, entre ellas Miu Miu, Armani Beauty, Laneige, Samsung, Ford y American Eagle.

La intérprete atraviesa una etapa profesional marcada por nuevos proyectos y desafíos fuera del set. Instagram

Los acuerdos comerciales pueden representar alrededor de u$s10 millones anuales, aunque los contratos individuales no suelen hacerse públicos y, por eso, no es posible verificar cuánto aporta cada marca. Uno de los acuerdos que mejor refleja su perfil fue el trabajo con Ford. Sweeney ya tenía interés personal por los autos clásicos y llegó a mostrar públicamente el proceso de restauración de un Ford Bronco. La asociación comercial, así, se vinculó con una afición que ya formaba parte de su vida y no solamente con su carrera frente a las cámaras.

También hubo campañas que apostaron directamente por la conversación en redes. En 2025, la colaboración con Dr. Squatch derivó en “Sydney’s Bathwater Bliss”, un jabón inspirado en la escena de “Saltburn” que generó una enorme repercusión online. Según Biography.com, la propia actriz había propuesto la idea.

Lencería y cine independiente: los negocios que Sydney maneja al 100%

La pieza central de su estrategia empresarial es Fifty-Fifty Films, compañía que Sweeney creó en 2020. La actriz conserva el 100% de la propiedad, según Celebrity Net Worth, y desde allí puede involucrarse en la selección y desarrollo de proyectos, además de actuar y producir.

La productora estuvo vinculada a títulos como “Anyone But You” e “Immaculate”, dos películas que muestran caminos muy diferentes: una comedia romántica de gran rendimiento comercial y una producción de terror independiente con un presupuesto más acotado.

La lógica es sencilla: en lugar de limitarse a cobrar un salario por película, Sweeney puede participar de otras etapas del negocio y, cuando corresponde, de los resultados económicos. Ese modelo le permite tener mayor participación financiera en determinados proyectos.

A esa estructura se sumó SYRN, su marca de lencería lanzada en enero de 2026. La compañía debutó con 44 talles, desde 30B hasta 42DDD, y con la mayoría de sus productos por debajo de los u$s100. El proyecto recibió inversión de Coatue Management y fue presentado como un negocio propio, no como una simple licencia de su nombre.

La actriz estadounidense se consolidó como una de las figuras jóvenes más reconocidas de la industria audiovisual. Instagram Sydney Sweeney

El verdadero patrimonio de Sydney Sweeney

La fortuna de Sweeney es de u$s50 millones. Una parte relevante de ese patrimonio también estaría vinculada al sector inmobiliario. Sus propiedades en California y Florida superan en conjunto los u$s22 millones.

La fotografía económica de Sweeney, entonces, tiene varias capas: salarios de Hollywood, contratos publicitarios, producción cinematográfica, participación en empresas, lencería y bienes raíces. El cambio respecto de sus primeros años de carrera no pasa solamente por cobrar más por una película, sino por intentar conservar una parte mayor del negocio que se genera alrededor de su propia imagen.