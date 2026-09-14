¿A cuánto asciende la fortuna de Robert De Niro? Todos sus ingresos y negocios

El actor neoyorquino convirtió una carrera de más de cinco décadas en un patrimonio que también se apoya en gastronomía, hoteles y propiedades.

Es una de las figuras más reconocidas de la industria cinematográfica estadounidense.

Robert De Niro construyó una de las carreras más reconocidas del cine estadounidense, pero su patrimonio millonario no se explica solamente por los contratos frente a cámara. A lo largo de más de cinco décadas, el actor diversificó sus fuentes de dinero, hasta convertirse también en empresario gastronómico y hotelero.

A sus 83 años, continúa siendo una de las figuras más reconocibles de la pantalla grande. Desde sus primeros trabajos en el cine independiente, hasta sus colaboraciones con directores como Martin Scorsese, el actor atravesó distintas etapas de Hollywood, sin dejar de sumar títulos a una filmografía que ya es parte de la historia del séptimo arte.

Cuando Robert De Niro interpretó a Travis Bickle en Taxi Driver, en 1976 , todavía estaba construyendo su lugar en la industria. Recibió u$s35.000 por aquella película dirigida por Martin Scorsese.

El intérprete mantuvo una estrecha relación con la ciudad de Nueva York durante gran parte de su carrera.

La diferencia permite dimensionar cómo cambió su poder de negociación en Hollywood. El mismo actor que cobró u$s35.000 por una película pasó a percibir millones por cada producción en distintas etapas de su carrera.

Su trayectoria también incluye dos premios Oscar: ganó como actor de reparto por El padrino II y como protagonista por Toro salvaje . A esto se sumaron tareas como productor y director, además de participaciones en proyectos vinculados con el entretenimiento.

Pero el dato más interesante aparece cuando se mira más allá de las películas. De Niro comenzó a diversificar sus inversiones y a colocar parte de sus ganancias en restaurantes, hoteles y propiedades, especialmente en Nueva York.

El imperio Nobu: el negocio fuera del cine que multiplicó sus millones

Uno de los grandes pilares de la riqueza de De Niro es Nobu, la cadena de restaurantes y hoteles de lujo que fundó junto al chef Nobu Matsuhisa y el empresario Drew Nieporent.

La primera apertura de Nobu se produjo en Nueva York y el concepto luego se expandió a distintos mercados internacionales. La marca cuenta actualmente con más de 40 establecimientos y genera cientos de millones de dólares en ingresos anuales.

El actor también participa en The Greenwich Hotel, ubicado en el barrio neoyorquino de Tribeca. Su vínculo con esa zona de Manhattan excede la gastronomía: durante años invirtió en distintos proyectos inmobiliarios y comerciales y participó en la creación del Festival de Cine de Tribeca.

La importancia de Nobu quedó especialmente expuesta durante el divorcio de De Niro y Grace Hightower. Buena parte de los ingresos acumulados por el actor entre 2004 y 2018 estaba vinculada con la expansión del grupo gastronómico.

El negocio también atravesó momentos complicados. Durante la pandemia de coronavirus, los abogados del actor sostuvieron que Nobu había registrado pérdidas de u$s3 millones en abril de 2020 y u$s1,9 millones en mayo de ese año. En aquel momento, De Niro habría tenido que pedir prestados u$s500.000 para afrontar parte de las obligaciones del grupo.

El litigio financiero con Grace Hightower

La separación de De Niro y Grace Hightower abrió una extensa disputa judicial alrededor del dinero. La pareja se casó en 1997, se separó definitivamente en 2018 y el divorcio quedó formalizado en 2021.

El acuerdo prenupcial firmado en 2004 establecía determinadas condiciones económicas. De Niro debía pagar u$s1 millón anual si sus ingresos alcanzaban al menos u$s15 millones durante ese año; si ganaba menos, el monto se reducía proporcionalmente.

El conflicto llegó a otro nivel durante 2020, cuando Hightower cuestionó la reducción de su asignación mensual de American Express de u$s100.000 a u$s50.000. De Niro argumentó que la pandemia había golpeado sus ingresos y sus negocios.

El juez consideró razonable esa reducción, aunque también ordenó al actor pagar u$s75.000 para ayudar a Hightower a encontrar una vivienda de verano. El caso dejó expuesta la complejidad de administrar un patrimonio compuesto por negocios, propiedades e ingresos variables.

Propiedades y bienes raíces: la millonaria cartera inmobiliaria de De Niro en Nueva York

El mercado inmobiliario ocupa otro lugar destacado en el patrimonio del actor. De Niro nació y creció en Nueva York y mantuvo durante décadas una fuerte presencia en el mercado de propiedades de la ciudad y sus alrededores.

Uno de los inmuebles más conocidos fue el departamento de Central Park West, que compró junto a Hightower en 2006, por u$s20,9 millones. La propiedad tenía alrededor de 6.000 pies cuadrados y había pertenecido anteriormente al productor Harvey Weinstein.

El departamento sufrió un importante incendio en 2012. Después de la separación de la pareja, Hightower quedó vinculada con la propiedad y finalmente la vendió en 2025 por u$s18 millones.