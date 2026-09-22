Luis Miguel sorprendió a sus fans y anunció su "Tour 2027"

El astro musical volverá a salir de gira.

El reconocido cantante Luis Miguel anunció su "Tour 2027" en sus redes sociales, tras el impacto musical que causaron los recitales que se llevaron adelante durante la gira llevada a cabo entre 2023 y 2024.

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Su última gira tuvo su inicio en Buenos Aires y concluyó también en territorio argentino con un multitudinario show en el Campo Argentino de Polo. Con este anuncio, el artista demuestra una vez más que mantiene un arraigo cultural inquebrantable en todo el continente.

Si bien no se precisaron fechas, el anuncio ya fue formalmente realizado. Resta saber que ciudades visitará Luis Miguel el próximo año.

View this post on Instagram La extensa trayectoria de Luis Miguel Con más de cuatro décadas de impecable trayectoria, el cantante ratifica su vigencia absoluta en la escena musical en español. Su variado repertorio abarca desde el pop bailable y las baladas románticas hasta su histórica revitalización del bolero. La expectativa entre sus seguidores es enorme ante la inminente publicación de las fechas y sedes oficiales.

Nacido en Puerto Rico y criado en México, la figura de la música mostró un talento extraordinario desde muy temprana edad. A los 11 años lanzó Un sol, su álbum debut que lo convirtió de inmediato en un fenómeno juvenil. Lejos de ser un éxito pasajero, el artista supo madurar artísticamente hasta consolidarse como una de las voces más admiradas.

Durante la década de 1990, el artista ayudó a resucitar el género del bolero con el lanzamiento del emblemático disco Romance. Esta producción y sus secuelas vendieron millones de copias al reintroducir la obra de grandes compositores como Armando Manzanero. Con récords de ventas y múltiples premios, su legado sigue plenamente vigente de cara a este nuevo proyecto.