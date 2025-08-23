SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Connie Isla deslumbró en Niceto a puro pop rock con "Inefable", su cuarto álbum de estudio

Por Martina Bonin

En un show íntimo y cercano, la artista argentina presentó los temas de su último álbum y sus hits más destacados. Con guiños a los 90 y los 2000, Connie Isla mostró una versión poderosa y auténtica, y le regaló a su público el estreno de un tema inédito.

Connie Isla realizó un setlist de 19 canciones y presentó "Mitad", su tema inédito.

Un comienzo explosivo para una artista explosiva. La cantante argentina Connie Isla se presentó en Niceto para interpretar en vivo "Inefable", su cuarto álbum de estudio que fusiona un pop rock poderoso y con grandes guiños a los 90 y los 2000.

Activista, emprendedora, independiente y artista de pies a cabezas, Connie navegó varios años por distintos estilos e identidades hasta aterrizar con su último lanzamiento en un género que lo interpreta como si lo hubiera creado y le perteneciera.

"Vos" fue el tema que abrió camino a una noche que contó con un setlist de 19 canciones. Desde el primer acorde, el público mostró su amor por Coisla a través de un fan action: elevaron carteles con la frase "escucharte a vos es mejor", como juego de palabras con la letra de la interpretación. Una simple puesta en escena compuesta por un baterista, un guitarrista y pantallas sin proyecciones. La voz de Connie fue la herramienta de poder que lo hizo todo.

La noche se envolvió en una atmósfera de pop rock, desamor y empoderamiento.

Coisla en Niceto: pop nostálgico, empoderamiento y sinceridad

Esta nueva versión poderosa de Connie se resume a una interpretación perfecta del female rage (ira femenina en español): desamores, rupturas, inseguridades, redes sociales, belleza e identidad. "Barcelona", "Inevitablemente" y "Nadie", pertenecientes a "Inefable", sonaron para marcar un corte en el show.

En búsqueda de conexión y cercanía, la cantante argentina se trasladó hacia una plataforma en el campo trasero para interpretar una seguidilla de temas recientes y otros de sus comienzos: "Gracias", "Equidad" y "Sin Remitente", crearon un clima de emoción y nostalgia entre sus seguidores.

Con una voz potente y única, Connie realizó un viaje por "Inefable" y sus hits más destacados.

Su estilo podrá cambiar pero su esencia al transmitir es la misma. Letras cargadas de mensajes, críticas y reflejos de problemáticas y reflexiones de la sociedad actual. "Seguís Igual", "Manuela" y "No Ves", explotaron en el público. Uno de los momentos más memorables de la noche fue con "Distinguido" cuando una pareja se comprometió en pleno tema. Un momento romántico para una canción que le hace honor.

Antes de llegar al final, Connie presentó su tema inédito "Mitad", un pop dulce y romántico que todavía no tiene fecha de estreno y que ya anunció que su título será diferente. "Deseo", "Lejos" (con un remix de "Si Te Vas" de Shakira), "Cringe" y "Suerte" fueron el cierre para una noche que dejó ver la faceta de una Connie Isla genuina, poderosa, honesta y talentosa.

Connie Isla "Inefable"

Ubicación: Niceto Club, CABA.

Duración: 1 hora y 30 minutos

Setlist:

  1. Vos
  2. Barcelona
  3. Inevitablemente
  4. Nadie
  5. Gracias
  6. Viaje
  7. Equidad
  8. Sin Remitente
  9. Yo Soy
  10. Que Linda Que Estoy
  11. Seguís Igual
  12. Manuela
  13. No Ves
  14. Distinguido
  15. Mitad
  16. Deseo
  17. Lejos
  18. Cringe
  19. Suerte

