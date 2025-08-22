Robbie Williams aseguró que estaría dispuesto a abrir un concierto de Oasis

El esperado regreso del ícono del britpop a los escenarios comenzó el mes pasado con dos noches en el Principality Stadium de Cardiff.

Robbie Williams ha dicho que estaría dispuesto a abrir un concierto de Oasis en su actual gira de reunión "Live '25" .

El esperado regreso del ícono del britpop a los escenarios comenzó el mes pasado con dos noches en el Principality Stadium de Cardiff. Desde entonces, Liam y Noel Gallagher han actuado en Heaton Park de Mánchester, el estadio de Wembley de Londres , el estadio Scottish Gas Murrayfield de Edimburgo y dos paradas en el Croke Park de Dublín .

Williams también se encuentra en la etapa europea de su gira actual en apoyo de su próximo álbum 'Britpop', que se lanzará el 10 de octubre..

Ahora, Williams ha revelado que felizmente se uniría a Liam y Noel en una gira como teloneros, diciendo: "Yo abriría para Oasis" , en una nueva entrevista con ITV News .

“En este momento que están viviendo, son omnipresentes y representan el espíritu de la época”, continuó. “No puedo competir con eso. Así que abriría para Oasis. No somos exactamente amigos, pero no creo que seamos enemigos ”.

Para la etapa británica de la gira 'Live '25', Oasis fue telonero de Cast y Richard Ashcroft, mientras que Cage The Elephant se unirá en América del Norte y México, y Ball Park Music abrirá las fechas en Australia .

Richard Ashcroft habló sobre su deseo de acompañar a Oasis en su paso por Argentina

Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, abrió la posibilidad de sumarse a las fechas de Oasis en Sudamérica, que incluye su paso por Argentina el 15 y 16 de noviembre en el estadio River Plate.

Hasta ahora, Ashcroft ha participado como número de apertura en la gira de reunión del grupo de los Gallagher, aunque solo acotado al tramo de Reino Unido e Irlanda.

El entusiasmo que ha despertado la gira, se ha plasmado en cientos de mensajes que Ashcroft ha recibido en sus redes sociales. “La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’”, comentó el hombre de Lucky Man, en una entrevista con el popular programa radial The Chris Evans Breakfast Show.

La insistencia de los fans ha llevado a Ashcroft a hacer sus consultas. “Existe un pequeños rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica -añadió el oriundo de Wigan-. Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony en el estadio de River Plate”.