Hallaron muertos al hombre y su hijo que eran buscados en el Dique El Cajón

Cristian Fink y su hijo Álvaro, de 3 años, fueron encontrados sin vida tras un intenso rastrillaje en la zona donde habían sido vistos por última vez. La fiscalía investiga un posible accidente.

Los cuerpos de Cristian Sergio Fink (37) y su hijo Álvaro Fink Olariaga (3) fueron hallados durante las tareas de rastrillaje en el Dique El Cajón , el lugar d onde habían sido vistos por última vez el miércoles, según confirmó el Diario Punilla

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía de Cosquín , a cargo del doctor Nelson Lingua , que comunicó que la prioridad pasó de la búsqueda al rescate de los cuerpos.

La desaparición de padre e hijo había activado un intenso operativo con fuerzas de seguridad recorriendo la zona durante horas con la expectativa de encontrarlos con vida.

Sin embargo, los trabajos culminaron con el desenlace más doloroso . Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre las causas del hecho, aunque fuentes extraoficiales señalaron que todo apunta a un trágico accidente .

La Fiscalía de Cosquín , que continúa con la investigación, determinará las circunstancias exactas de las muertes. Se espera que en las próximas horas se difunda un comunicado oficial con más información sobre el caso que conmocionó a la región.

Murió un hombre que prendió fuego un conventillo en La Boca

Un hombre en silla de ruedas incendió un conventillo y murió este domingo en el barrio porteño de La Boca, mientras que dos mujeres recibieron oxígeno por inhalar humo.

Fuentes policiales informaron que el autor del siniestro fue hallado a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez.

Por su parte, dos mujeres de 20 y 38 años recibieron oxígenos por inhalación de humo y una tercera víctima fue trasladada al Hospital Argerich por posibilidad de embarazo.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.