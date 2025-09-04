Cosquín Rock 2026 confirmó su esperado lineup: Franz Ferdinand, Lali, Airbag, Divididos y más

Cosquín Rock es el festival de música con más historia en nuestro país. Con 25 ediciones consecutivas se posicionó como uno de los eventos más convocantes de la música tanto en nuestro país como en Latinoamérica.

Después de haber vivido una edición 25 aniversario con más de 110 mil personas sacudiendo las montañas cordobesas con entradas agotadas, el Cosquín Rock ya tiene todo listo para su próximo encuentro en el Aeródromo Santa María de Punilla y la adrenalina por volver a ver en vivo a los artistas más convocantes de la escena del rock nacional empieza a sentirse.

La próxima edición ya tiene fecha: 14 y 15 de febrero de 2026. Y ahora también tiene su esperado lineup confirmado con Franz Ferdinand, Lali, Airbag, Divididos, Babasonicos, Ciro y Los Persas, Marky Ramone, Trueno, Abel Pintos y muchos más.

Miles de personas y una grilla de artistas explosiva, dejarán en lo más alto este ritual nacional, demostrando como siempre que cuando nos encontramos en la música todo puede ser mejor.

El line-up oficial cuenta con más de 100 artistas que recorren todas las épocas y los gustos de la música de Latinoamérica y todo el mundo.

En esta oportunidad, y como viene sucediendo desde hace varias temporadas, la grilla tiene opciones que no solo alcanzan al rock sino también a otros géneros en auge, como indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica.

Cuándo y dónde comprar las entradas para el Cosquín Rock 2026

Venta oficial únicamente por: www.cosquinrock.net. 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Cosquín Rock, camino a sus 26 años

Originalmente, sus primeras ediciones se realizaron en la mítica Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín. Debido al crecimiento de convocatoria y la diversidad de actividades que acompañan al festival, se trasladó, en primera instancia, a la Comuna de San Roque y posteriormente, al Aeródromo de Santa María de Punilla, donde actualmente se lleva a cabo.

Durante cada ciclo, se viven encuentros estelares de bandas, miles de propuestas conforman ese ritual de verano con las montañas de testigo. Las jornadas intensas cargadas del mejor sonido que se fusionan con cada uno de los artistas que forman parte para regalarle a su público un fin de semana inolvidable.

La internacionalización del festival (Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos, España) es un puntapié importante, un cruce cultural y artístico que fortalece la identidad que este festival sostiene desde su nacimiento.

Cosquín Rock no es sólo música y bandas; es pasión, amistad y muchas experiencias ocurriendo al mismo tiempo que lo convierten en mucho más que un festival. Un verdadero encuentro federal de familias, jóvenes y amantes de la música.