Eric Clapton tiene Covid-19 y debió cancelar shows

“Desafortunadamente, Eric Clapton sufre de Covid después de haber dado positivo poco después del segundo concierto en el Royal Albert Hall”, se lee en la publicación. Sus asesores médicos le dijeron que si volviera a viajar y actuar demasiado pronto, podría retrasar sustancialmente su recuperación total. Eric también está ansioso por evitar transmitir cualquier infección a cualquiera de su banda, equipo, promotores, su personal y, por supuesto, a los fans".

La presentación en Zúrich estaba programada para hoy, 17 de mayo, con Milán inicialmente fijada para el 18 de mayo. El equipo de Clapton dice que el guitarrista espera reanudar la gira comenzando con los conciertos en Bolonia el 20 y 21 de mayo.

Clapton ha sido un destacado oponente de los protocolos de Covid-19 en el Reino Unido y los EE. UU., sobre todo los bloqueos y cierres de negocios promulgados durante los primeros días de la pandemia mundial. Clapton, quien afirmó el año pasado que experimentó efectos secundarios "desastrosos" (sus manos y pies, dijo, estaban "congelados, entumecidos o ardiendo, y prácticamente inútiles durante dos semanas"), colaboró con el cantante Van Morrison en 2020 en la canción "anti-encierro" "Stand and Deliver", que incluía la letra "¿Quieres usar estas cadenas/Hasta que estés acostado en la tumba?"

En su propia canción, "This Has Gotta Stop", Clapton cantó "Sabía que algo estaba pasando mal/Cuando empezaste a establecer la ley/No puedo mover mis manos... Esto tiene que parar/Ya es suficiente/Yo no puedo soportar esta BS por más tiempo”. Posteriormente suscribió a una teoría conspirativa de que se fomentaba la vacunación a través de la hipnosis subliminal y la "psicosis masiva".

En su página de Facebook anoche, el equipo de Clapton escribió: “Es muy frustrante que, habiendo evitado el covid durante el confinamiento y durante el período en que se aplicaron las restricciones de viaje, Eric debería haber sucumbido al covid en este momento, pero tenemos muchas esperanzas. estará lo suficientemente recuperado al final de la semana para poder realizar el resto de las actuaciones previstas”.

Se hará un nuevo anuncio sobre la reprogramación de los espectáculos pospuestos más adelante.

Clapton anunció recientemente las fechas de la gira por América del Norte para septiembre, incluidas las paradas en Columbus, Ohio; Chicago, Pittsburgh y dos espectáculos en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.