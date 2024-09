Creamfields Argentina 2024 confirmó su lineup

El reconocido festival que supo tener nombres como Fatboy Slim, The Chemical Brothers, Paul Oakenfold, David Guetta, Faithless, Cassius, Groove Armada, Calvin Harris y más, desembarcará en Argentina el 16 y 17 de noviembre de 2024. El horario de ambas fechas será desde las 13 horas hasta las 00.

Swedish House Mafia , maestros del house, encabezan el cartel de esta edición junto con otros nombres de alto impacto en la electrónica global, como Alesso y Alan Walker . El DJ y productor Steve Aoki también estará presente con su enérgico electro-house, mientras que figuras icónicas del techno como Richie Hawtin y Nina Kraviz aportarán sus respectivos sets cargados de sonidos vanguardistas. En tanto, la aclamada The Blessed Madonna combinará house y disco con su distintivo estilo inclusivo.

La grilla también cuenta con artistas como Green Velvet, , el holandés Don Diablo, conocido por su estilo future house y éxitos como “Survive”, y el australiano Fisher, quien ha conquistado la escena electrónica con “Losing It”. Además, estarán presentes Sasha, pionero del progressive house; Tiga, reconocido por su inconfundible electroclash; Marco Faraone, destacado por su techno contundente y Anfisa Letyago, DJ italiana famosa por su enfoque fresco y moderno.

Para los fanáticos de la banda italiana Måneskin no pasa inadvertido el nombre de Victoria, su bajista y cofundadora, que se presentará en plan DJ set. Entre los talentos locales también se destacan Peces Raros, Sol Ortega y Zuker.

La última vez de Creamfields en Argentina

Creamfields tuvo su última edición en el año 2015 en Costanera Sur con los siguientes artistas: Dimitri Vegas & Like Mike, Richie Hawtin, Sven Vath, Paul Oakenfold, Nervo, Luciano, The Martínez Brothers, Solomun, Art Department, Hernán Cattáneo, Barem, Bassjackers, Christian Burkhardt, Franco Cinelli, Guti, Hot Since 82, Popof, Pan-Pot, Ilario Alicante, Krewella, Maceo Plex, Mano Le Tough, Marcel Dettmann, Matador, Patrick Topping, Romina Cohn, entre otros.