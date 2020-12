Cristian Castro lanzará su propia marca de mamaderas para adultos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastronoi)

Sin embargo, fue en una entrevista para Radio Mitre donde aseguró que no tiene pena ni problema alguno en aceptar que efectivamente tiene la práctica de tomar leche en un biberón. Además, también expresó que se sigue sintiendo tan joven como cuando asistía a la secundaria y gustaba de “engancharse” en los videojuegos.

“Aparte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena”, expresó Cristian, quien aseguró que el uso y aprovechamiento de esta herramienta no debería estar ligada a la edad de quien la usa.

“La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria…”, advirtió.

Por otro lado, explicó que se siente contento así: “No quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años”.

“Lo de la ‘mema’ (mamadera) me encanta porque, o sea, se les hace mucho problema lo de la mema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas play, o estás en la cama o estás en un sillón, en lugar de tener el vaso que se te va a caer”, sentenció.

“La mema no tiene nada que ver con que seas un bebé, la verdad se me hace medio ridículo, la gente automatiza mucho a decir: ‘este color es de nena, la mema es del bebé’, pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no hay problema”, concluyó el polémico artista.