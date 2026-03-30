Tiroteo en Santa Fe: el agresor no tenía antecedentes y no se trató de un conflicto intraescolar, confirmaron las autoridades

Las autoridades de Santa Fe confirmaron que el agresor del tiroteo en una escuela de San Cristóbal no tenía antecedentes y que el hecho no se originó en un conflicto intraescolar. El ataque, protagonizado por un alumno de 15 años, dejó un estudiante de 13 muerto y varios heridos , mientras avanza la investigación.

El episodio generó una profunda conmoción en toda la provincia. En ese marco, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni ; el ministro de Educación, José Goity ; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda , encabezaron una conferencia de prensa junto al senador Felipe Michlig.

Durante su intervención, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, enfatizó en el acompañamiento a las familias: “Queremos acompañar a la familia del chico que perdió la vida y estamos con distintas áreas de Gobierno. Es una tarea de contención y no hay palabras ni actos que puedan remediar una pérdida semejante”.

El funcionario confirmó que tanto el atacante como las víctimas son menores de edad: “el presunto autor y las víctimas son menores de edad. Podemos confirmar que, además, hay dos menores más que tuvieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados a efectores públicos”.

También explicó que el agresor “es no punible a la luz de la legislación actual ; porque no entró en vigencia la reforma del régimen penal juvenil. Dentro del marco legal vigente, se hará el esfuerzo para dar contención al hecho”.

Además, remarcó el estado de la causa: “La investigación está en plena marcha y hay trabajar en obtener pruebas y esclarecer el hecho. Estamos trabajando en conjunto con todas las áreas de Gobierno”.

El perfil del agresor

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, señaló que el alumno no presentaba antecedentes dentro del sistema educativo: “El agresor no registra antecedentes en el sistema educativo. Sabemos que atravesaba una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja”.

El funcionario agregó que se busca comprender lo ocurrido: se están realizando acciones para “tratar de entender en la profundidad todo lo que acaba de suceder”.

Hipótesis y líneas de investigación

Ante versiones sobre posibles casos de bullying, Goity aclaró: “No podemos descartar nada, no hay que descartar ninguna hipótesis. La adolescencia es un tránsito complejo para cualquiera y no podemos descartar situaciones. Lo que sí, no parece una situación crítica que pueda desencadenar en una situación extrema como la que nos tocó vivir”.

En relación con la investigación, Vottero explicó que “el MPA lleva adelante esta investigación. Las víctimas y los familiares, al tratarse de menores de edad, ya están contactadas. No es una situación muy simple y no es simple determinar cómo el autor de un hecho obtuvo el arma”.

El Gobierno provincial mantiene un operativo de contención y asistencia para la comunidad educativa, en un intento por acompañar a las familias y alumnos tras un hecho que impactó de lleno en la sociedad santafesina.