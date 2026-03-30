El Tri vuelve a Argentina con su gira "Adicto al Rocanrol": cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









La banda, encabezada por Álex Lora, continúa posicionándose como una referencia del rock latino, combinando letras directas, actitud y un sonido contundente que ha marcado a generaciones.

La histórica banda mexicana vuelve a la Argentina.

El Tri, la legendaria banda mexicana de rock liderada por Álex Lora, regresa a la Argentina para presentar su gira "Adicto al Rocanrol". La cita es el viernes 3 de abril en Groove (Av. H. Yrigoyen 378, Buenos Aires) con Nagual como banda invitada.

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Con más de cinco décadas de trayectoria, El Tri llega con su energía característica y un repertorio que recorre sus grandes éxitos y clásicos del rock en español. La banda, encabezada por Álex Lora, continúa posicionándose como una referencia del rock latino, combinando letras directas, actitud y un sonido contundente que ha marcado a generaciones.

Cómo y dónde comprar las entradas para El Tri en Groove Las entradas para el show del viernes 3 de abril está disponibles a través de Passline.

image Además los mexicanos se presentarán junto a La Renga en el parque de la ciudad el 2 de abril y luego harán un encuentro íntimo con sus seguidores en Groove, acompañados de Nagual, que será su banda soporte.

El Tri y 56 años de carrera Fundada a finales de los años 60 por Álex Lora como Three Souls in My Mind, la banda evolucionó oficialmente a El Tri a principios de los 80, consolidándose como la voz del rock mexicano. Con más de cincuenta años de trayectoria, El Tri mezcla rock & roll crudo, blues y letras directas sobre la vida cotidiana, la política y la identidad popular. Álbumes emblemáticos como "Simplemente" y "Hecho en México" y himnos como "Triste canción de amor", "Piedras rodantes" y "Metro Balderas" los instalaron como referencia imprescindible del rock en español.

La figura de Álex Lora —carismático, contestatario y único líder constante— ha mantenido la energía y autenticidad del grupo a lo largo de cambios de formación. Su sonido contundente y sus mensajes sociales influyeron a generaciones de músicos latinoamericanos y consolidaron a El Tri como puente entre el rock urbano clásico y nuevas escenas.

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