"Rocambole en el camino", el documental sobre el reconocido artista ya tiene fecha de estreno en cines + Seguir en









Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, el film propone un viaje íntimo y revelador por el universo creativo de Rocambole.

Llega "Rocambole en el camino" a los cines.

El próximo sábado 25 de abril llega al Cine Gaumont el esperado estreno de Rocambole en el camino, un documental que recorre la vida, obra y pensamiento de Ricardo Cohen, figura clave del arte visual del rock nacional.

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Dirigido por Marcia Paradiso y Matías González, el film propone un viaje íntimo y revelador por el universo creativo de Rocambole, desde su taller en La Plata hasta distintos espacios culturales donde su obra dialoga con nuevos públicos. Junto al periodista Oscar Jalil, Rocambole abre su memoria, en un recorrido que evita la biografía tradicional para centrarse en el pulso vivo de su arte y las historias detrás del mito ricotero.

Rocambole en el camino revisita el universo simbólico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a través de la mirada del protagonista, el artista detrás de una iconografía que marcó a generaciones.

Desde el arte de tapa musical de todos los discos de los Redondos, los afiches y volantes, las entradas a los shows, los avisos para diarios, las escenografías, los telones, las proyecciones, todo un despliegue de imágenes que crearon una marca visual en el rock nacional.

Embed - Trailer Rocambole en el Camino Rocambole en el camino no solo retrata a un creador fundamental, sino también a un pensador que eligió construir su obra en contacto directo con el público, llevando el arte fuera de los circuitos tradicionales. El documental invita a descubrir el detrás de escena, en un encuentro cercano con uno de los artistas más influyentes de la cultura popular argentina.

Gran estreno Gran: sábado 25 de abril a las 20 horas en Cine Gaumont: Av. Rivadavia 1635 – Caba, segunda función: martes 28 de abril, 20 horas en la misma sala.

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