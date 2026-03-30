Paul McCartney fue suspendido temporalmente de Reddit por publicar fotos de su propio show

El sábado 28 de marzo, McCartney ofreció el segundo de dos conciertos en el Fonda Theatre, un recinto con capacidad para 1200 personas.

Insolita situación con la cuenta de McCartney en la red social.

La cuenta oficial de Paul McCartney en Reddit fue suspendida temporalmente durante el fin de semana después de que intentara compartir fotos de su propio show para sus fans.

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El sábado 28 de marzo, McCartney ofreció el segundo de dos conciertos en el Fonda Theatre, un recinto con capacidad para 1200 personas. Tras el concierto, reactivó su cuenta de Reddit, que llevaba mucho tiempo inactiva, para publicar imágenes del evento en su subreddit, diciéndoles a sus fans que quería compartir algo con ellos, ya que era una noche sin teléfonos móviles.

Una publicación compartida bajo el nombre de usuario PaulMcCartney decía: “ Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo de anoche . Como anoche fue una experiencia sin teléfonos, queríamos asegurarnos de que tuvieran algunos recuerdos del espectáculo para compartir con amigos, familiares y seres queridos”.

Posteriormente, la cuenta compartió un enlace de Dropbox, lo que permitió a los fans acceder a una serie de fotografías que les animó a compartir en las redes sociales con el hashtag #PaulRocksTheFonda.

Esta mañana (lunes 30 de marzo), y quizás debido a la prohibición de usar el móvil en el concierto, la cuenta de Reddit de McCartney fue bloqueada. El hilo en cuestión ya ha sido eliminado, aunque la cuenta de Reddit de McCartney, que se cree que gestiona su equipo de representantes, ya ha sido restaurada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/historyrock_/status/2038615426171535869&partner=&hide_thread=false Paul McCartney has been banned on Reddit after posting photos/videos from his show at Fonda Theatre to his subreddit pic.twitter.com/DgwTJ3j2ak — Rock History (@historyrock_) March 30, 2026

La cuenta ya existía en 2020, cuando McCartney participó en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans para promocionar "McCartney III".

Los conciertos de este fin de semana en el Fonda marcaron sus primeras presentaciones en vivo desde que finalizó su gira "Got Back Tour", y pusieron el broche de oro a una semana en la que el ícono de los Beatles anunció su primer álbum nuevo en cinco años.

Como se mencionó anteriormente, se pidió a los asistentes que guardaran sus teléfonos móviles durante los conciertos, pero después, aparecieron en las redes sociales varias fotos de los famosos que asistieron abandonando el recinto, entre ellos Taylor Swift, Olivia Rodrigo y John Mayer.

Según CNN, Stevie Nicks, Margot Robbie, Billie Eilish y Ringo Starr también se reunieron para ver tocar a McCartney, al igual que Sabrina Carpenter, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Watson y otros.