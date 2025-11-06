Cuál fue la particular advertencia de Uma Thurman a su hija Maya Hawke antes de trabajar con Quentin Tarantino







Madre e hija saben lo que es trabajar con Tarantino.

La actriz Maya Hawke reveló el consejo que le dio su madre, Uma Thurman, antes de trabajar con el director Quentin Tarantino.

La estrella de Stranger Things interpretó a un miembro de la Familia Manson en Érase una vez en Hollywood (2019) de Tarantino, continuando una tradición familiar después de que Thurman trabajara con el cineasta en Pulp Fiction (1994) y en las películas de Kill Bill.

¿Cuál fue el consejo de Uma Thurman a su hija sobre trabajar con Tarantino? En su aparición en el podcast Good Hang con Amy Poehler, le preguntaron a Hawke si su madre le había dado algún consejo para trabajar con él. "'No te quites los zapatos'", respondió Hawke en broma, provocando la risa de ambas estrellas y el veredicto de Poehler: "un consejo perfecto".

La broma hace referencia a la atención que Tarantino presta a los pies femeninos en varias de sus películas, como la secuencia de “mueve el dedo gordo del pie” en Kill Bill Volumen Uno, o en Érase una vez en Hollywood, donde Margot Robbie y otras actrices tuvieron escenas importantes en las que aparecían descalzas.

image Margot Robbie en Érase una vez en Hollywood. En una entrevista con GQ en 2021, el propio Tarantino restó importancia a esa reputación. "Hay muchos pies en las películas de muchos buenos directores", dijo. "Eso es simplemente buena dirección".

Maya Hawke protagonizará la quinta temporada de Stranger Things, cuya última entrega se estrenará en tres partes. La esperadísima quinta y última temporada de la serie estará disponible en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.