Cuánta plata ganó Zoe Saldaña por las películas de Avatar y Avengers

La ganadora del Oscar superó a Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson como la actriz más taquillera de todos los tiempos.

Zoe Saldaña logró algo que pocos actores en la historia del cine alcanzaron: convertirse en la más taquillera de todos los tiempos . Su protagonismo en franquicias de gran éxito, como "Avatar" y "Avengers" , catapultó su carrera a cifras millonarias, superando a otras estrellas de Hollywood.

Y "Avatar: Fuego y Ceniza" , la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron , fue clave en este logro, logrando más de 1.200 millones en recaudaciones en una semana. A continuación, conocé los detalles.

Scarlett Johansson había liderado el título de la actriz más taquillera hasta 2025 por su participación como la Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) , especialmente en "Avengers: Endgame" y sus papeles en "Los Vengadores" y "Iron Man 2".

Sin embargo, Zoe Saldaña, quien se encontraba en el tercer lugar (por detrás de Samuel L. Jackson ) la superó con una cifra estimada de 15.470 millones de dólares , según el sitio especializado "The Numbers".

Esto se debe a que forma parte de las cuatro películas con mejores ganancias de la historia: "Avatar", "Avatar: The Way of Water"," Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

Además, después del éxito de la última entrega de James Cameron, que esta semana superó los 1.230 millones de dólares de recaudación, contribuyó a posicionarla en el número uno.

¿Cuánta plata recaudó Saldaña con sus películas?

Zoe Saldaña recaudó más de 15.470 millones de dólares a lo largo de su carrera. Además de "Avatar", la actriz formó parte de otras franquicias éxitos en taquilla, como "Guardianes de la Galaxia", donde interpreta a Gamora, "Star Trek", con su papel como la teniente Uhura, y el musical "Emilia Pérez" como Rita Mora Castro.

Sin contar las secuelas, su papel en "Avengers: Infinity War" y "Endgame" también la posiciona como una de las figuras clave en Marvel. Aunque no es la protagonista en todas estas películas, su participación fue esencial para el desarrollo de las historias y, por supuesto, para la generación de grandes ingresos.

Además de sus logros financieros, Saldaña también fue reconocida por su talento, obteniendo premios y nominaciones de gran prestigio, como un BAFTA, un Globo de Oro y un Oscar.