"Belén", de Dolores Fonzi, fue nominada a los premios Goya como Mejor Película Iberoamericana

En el apartado mejor actor de reparto aparece también el actor argentino Juan Minujín por Los Domingos, una de las películas favoritas del cine español del año pasado.

Los Premios Goya, que se celebrarán en Barcelona 28 de febrero, dieron a conocer su lista de nominaciones y Belén, de Dolores Fonzi, que también sigue su camino a los premios Oscar de la Academia de Hollywood, aparece nominada en el apartado de mejor película iberoamericana.

Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa con 13 nominaciones, y Sirat de Oliver Laxe con 11, son las películas favoritas para la 40ª edición de los premios.

La producción argentina que cuenta la historia de un chica tucumana que pasó dos años en la cárcel por un supuesto aborto, que fue parte de la antesala de la marea verde que terminó con la aprobación de la Ley del Aborto Seguro, Legal y Gratuito en el país, competirá en ese mismo rubro con La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manás (Brasil) y Un poeta (Colombia).

Nominaciones a los Premios Goya Por su parte la aclamada Maspalomas dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi con 9 nominaciones, y La Cena de Manuel Gómez Pereira con 8, son las siguientes películas con más candidaturas de la grilla española, tal y como han desvelado la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls este martes por la mañana, encargados de la lectura del listado de finalistas a los galardones del cine español.

Junto a Sorda de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a mejor película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua por Los Domingos, José Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas, Carla Simón por Romería, Oliver Laxe por Sirat, y Albert Serra por Tardes de soledad.

Más allá de Belén, una de las películas argentinas más elogiadas de los últimos tiempos, en el apartado mejor actor de reparto aparece también el actor argentino Juan Minujín por Los Domingos, una de las películas favoritas del cine español del año pasado.