12 de agosto 2025 - 10:14

Llega una muestra inmersiva con obras del Museo del Prado de Madrid

ámbito.com | Carolina Liponetzky
Por Carolina Liponetzky

“Art Masters Argentina”, un viaje inspirado en las obras de arte más famosas del Museo del Prado

En un mundo donde lo inmersivo manda, desde teatro a muestras de arte, llega Art Masters Argentina”, un viaje inspirado en las obras de arte más famosas del Museo del Prado para que el visitante se sumerja en una experiencia en todas las dimensiones.

Tras el éxito de otras exposiciones inmersivas de diverso estilo como “Blow Up” o “Van Gogh”, Daniel Grinbank vuelve a apostar por esta clase de muestras itinerantes, en este caso con algunas de las obras más importantes del Museo del Prado.

En la Rural desde el 4 de septiembre, a través de la realidad virtual multiusuario (RVM), también llamada metaverso, la propuesta busca establecer una nueva conexión entre el público y la obra, exaltando la experiencia entre real y poética.

Es un atajo para quienes no hayan podido ver nunca en vivo en el majestuoso Museo del Prado de Madrid obras como “Las Meninas”, de Diego Velázquez; “El Jardín de Las Delicias” de El Bosco; “El Aquelarre”, de Francisco de Goya; “Venus y Adonis”, de Paolo Veronese y “El Sentido de La Vista”, de Rubens y Brueghel.

En este recorrido sensorial se combina historia, arte y tecnología de vanguardia. A través de entornos tridimensionales y storytelling interactivo, los visitantes podrán explorar desde adentro cinco obras maestras

El recorrido es guiado por un personaje virtual: un guardia de seguridad del museo en su último día de trabajo. Él será el encargado de introducir a los visitantes en espacios del museo inaccesibles para el público tradicional, como el taller de restauración o la sala de guardias y abrirá la puerta a un viaje emocional y visual dentro de las obras.

La curaduría fue realizada en colaboración con el equipo del Museo del Prado apunta a garantizar calidad artística y rigurosidad histórica.

Podrá visitarse de martes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 10 a 20.

