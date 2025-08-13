"M", la nueva película de Depeche Mode en concierto llegará a los cines de todo el mundo







La película, concebida y dirigida por el cineasta mexicano Fernando Frías, incluye imágenes de los tres conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira "Memento Mori" de 2023 y 2024.

M llegará a los cines del mundo a fin de año.

Depeche Mode ha confirmado que su película M llegará a los cines de todo el mundo a finales de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El próximo estreno llega tras el anuncio de la película en abril , que tuvo una gran acogida en el Festival de Tribeca de este año. Se proyectará en más de 2500 cines en más de 60 países.

Realizado por la banda junto con Trafalgar Releasing y Sony Music Vision, el evento teatral limitado comenzará el 28 de octubre y brinda a los fanáticos de la banda la oportunidad de ver a Dave Gahan y Martin Gore en su viaje “al corazón de la relación de la cultura mexicana con la muerte, enmarcado por las icónicas presentaciones en vivo”.

Cómo es M, la nueva película de Depeche Mode La película, concebida y dirigida por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías, incluye imágenes de los tres conciertos con entradas agotadas de la banda en el Estadio Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira "Memento Mori" de 2023 y 2024. También muestra a los miembros ilustrando sus influencias multiculturales y explorando la conexión entre la música, la mortalidad y la tradición mexicana.

“En esencia, nuestra nueva película M trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y la gente, y Fernando Frías, quien dirigió y concibió la película, hizo un hermoso trabajo al contar esa historia a través del lente de la cultura mexicana y nuestros espectáculos en la Ciudad de México”, dijo Gahan.

Embed - Depeche Mode on Instagram: ""DEPECHE MODE: M" Following its premiere at the 2025 Tribeca Festival, the cinematic experience from award-winning Mexican filmmaker Fernando Frias is coming to cinemas and IMAX worldwide for a limited time beginning Tuesday, October 28. Tickets go on sale September 17. Link in bio for more details. #DEPECHEMODEM" View this post on Instagram A post shared by Depeche Mode (@depechemode) Con sus conciertos en la Ciudad de México, Depeche Mode se presentó ante casi 200,000 fans, y todos los conciertos de la extensa gira se realizaron para celebrar su decimoquinto álbum de estudio homónimo . Este disco marcó el primero desde el trágico fallecimiento del sintetizador y miembro fundador Andy Fletcher, quien falleció en mayo de 2022 a los 60 años. Durante las fechas entre 2023 y 2024, la banda tocó para más de 3 millones de fanáticos a nivel mundial en 112 shows alrededor del mundo.

Temas Películas

Música