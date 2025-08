Fabián Burgos: un mundo de cielos y pájaros desconcertantes

Las imágenes son bellas y apacibles. Si se miran desde lejos. Al acercarse a contemplar esos pájaros negros, las travesías erráticas de cada uno de ellos, desconciertan. Si bien hay algunos que vuelan en fila y en la misma dirección, configurando una línea recta perfecta como si tuvieran un rumbo, se divisan otros que chocan contra entre sí. Y es imposible adivinar a dónde se dirigen. No todos van hacia el mismo lado. En medio de esta descripción, el propio artista confiesa: “Yo mismo no sé a dónde voy, tampoco sé cómo me afectan las cosas que pasan”. Pero de ningún modo niega la posibilidad de que las pinturas sean expresiones o respuestas inconscientes a ese mundo que no cuestiona y apenas atisba cuando sale a tomar un café. Sencillamente, vive ajeno al contexto que lo rodea porque no tiene tiempo y pinta de sol a sol.