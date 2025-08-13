Joe Perry reveló que Aerosmith no saldrá de gira nuevamente por que Steven Tyler "no quiere y no puede"

Los íconos del rock anunciaron su repentino retiro de las giras en agosto de 2024, luego de que Tyler sufriera una grave lesión en las cuerdas vocales.

Joe Perry , histórico guitarrista de Aerosmith , ha frenado las ilusiones de los fans sobre una posible nueva gira, diciendo que Steven Tyler "no puede" y "no quiere".

Los íconos del rock anunciaron su repentino retiro de las giras en agosto de 2024, luego de que el líder Steven Tyler sufriera una grave lesión en las cuerdas vocales .

El último espectáculo en vivo de la banda se realizó como parte de su gira " Peace Out" , que comenzó en 2023, pero solo vio a la banda tocar tres shows.

Aunque ya no hay giras programadas para la banda, desde entonces han logrado realizar algún concierto esporádico. En febrero, Tyler regresó al escenario para un evento benéfico donde interpretó varios clásicos de Aerosmith , como "Walk This Way", "Dream On" y "Sweet Emotion" . A esto le siguió un evento similar en abril, donde Tyler y Perry se reunieron en el escenario por primera vez en dos años.

Luego, Tyler apareció en el espectáculo de despedida de Ozzy Osbourne/Black Sabbath , que se llevó a cabo en Birmingham el 5 de julio y contó con un elenco repleto de estrellas.

En ese evento, formó un supergrupo con Tom Morello, Ronnie Wood de The Rolling Stones y Nuno Bettencourt de Extreme, Rudy Sarzo de Quiet Riot y Travis Barker de Blink-182, e interpretó el blues de los años 50 "Train Kept A Rollin". Después, volvió a tocar en el concierto de despedida, uniendo fuerzas con el líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, Sammy Hagar y otros para un popurrí de "Walk This Way" y "Whole Lotta Love" de Led Zeppelin.

Qué dijo Joe Perry sobre una posible gira de Aerosmith

Ahora, el guitarrista Joe Perry ha puesto freno a las esperanzas de un regreso en toda regla de Aerosmith, y dijo que, si bien todavía puede ser posible algún espectáculo ocasional, hay pocas probabilidades de que se anuncie una gira.

"Apuesto a que aún queda un concierto de Aerosmith", declaró a WBUR . "Se ha hablado de hacer un documental; podría ser parte de ello. He estado pasando mucho tiempo con Steven y simplemente no quiere salir de gira, ni puede hacerlo".

Es duro. No sé si me gustaría salir a reservar otra gira por 40 ciudades. Es un largo camino hasta la cima y quedarse ahí te deja agotado, sobre todo con una gira de Aerosmith —añadió.

Los comentarios siguen a lo que dijo Perry en una aparición en Trunk Nation de Sirius XM el mes pasado, sugiriendo que los miembros estaban en conversaciones sobre un regreso al escenario .

"Sé que tiene que haber al menos otro concierto de Aerosmith, y no tengo muchas ganas de armar la lista de canciones para ese, pero no sé, hombre. Ya veremos", dijo.