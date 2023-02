David Fincher dio nueva información sobre la temporada 3 de Mindhunter

Se lanzó una segunda temporada en 2019, y la serie pronto ganó una gran base de fanáticos. Sin embargo, a pesar de la popularidad del programa, Netflix suspendió los planes para una tercera temporada en 2020.

Ahora, en una entrevista con el medio francés JDD, Fincher ha confirmado que la serie no volverá.

“Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas. Pero es un programa particularmente costoso y, a los ojos de Netflix, no atrajimos una audiencia lo suficientemente grande como para justificar tal inversión”, dijo el productor.

“No los culpo. Asumieron riesgos para lanzar la serie, me dieron los medios para hacer lo que soñaba con Mank [su película en blanco y negro ambientada en Hollywood en la década de 1930] y me permitieron aventurarme por nuevos caminos con The Killer [su próxima película de suspenso y crimen protagonizada por Michael Fassbender como asesino a sueldo]”.

El año pasado, uno de los directores de la serie, Andrew Dominik, dijo que Holden Ford y Bill Tench estaban listos para conocer a verdaderas estrellas de Hollywood mientras exploraban la realización de películas clásicas de asesinos en serie como Manhunter y El Silencio de los Inocentes.

“Lo que iban a hacer con la temporada 3 era ir [a] Hollywood”, dijo Dominik a Collider. “Así que uno de ellos se iba a juntar con Jonathan Demme [el director de El silencio de los corderos] y el otro se iba a juntar con Michael Mann [Manhunter].

“Todo se trataría de perfilarlo convirtiéndolo en el tipo de espíritu de la época, la conciencia pública. Esa fue la temporada que todos realmente esperaban que hicieran, cuando salieran del sótano y comenzaran”.