De Brito dio a conocer mensajes de Jey Mammón tras la denuncia por abuso sexual a un menor

"Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él. Poco me importa su pedido. Voy a leer los textuales que me mandó", agregó, enojado con la situación y la actitud del humorista.

" 'Miente en la edad', fue una de las cosas que me dijo. Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas . A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de canales, programas, charlas, un bailando que compartimos. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados", se sinceró Ángel.

"Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado", siguió, dudando de la estrategia de Jey y su abogado, de ir contra el demandante.

Después de Brito volvió a leer textuales de Mammón, aclarando que cuando se los envió, todavía no se había conocido el comunicado de Telefe ni lo habían echado de La Peña de Morfi: "La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice".

Después de leer las respuestas de Jey Mammón, el conductor de LAM sentó postura. "En el casamiento el tema era Jey y Burlando ahí me dijo lo mismo con el tema de la edad, que parecía que no tenía 14 sino otra. Pero todavía no habían hablado. Él fue su abogado y firmó cuando fue la prescripción de la causa. Y una semana después lo presentó en Los Mammones como el mejor abogado del mundo".

"Todo ese tiempo que él supo de la causa, se lo guardó. Nunca jamás habló con ninguno de los amigos en común que tenemos. Nunca dijo que había un loco extorsionándolo, o haciéndole un juicio por algo que no pasó. Es común que aparezca alguien a armarte un problema judicial inventando una historia. Pero si pasa eso lo contás, lo denunciás, vas a los programas a contarlo. pero él nunca dijo nada", analizó el periodista.