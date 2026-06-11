Hallaron muerta a una adolescente de 15 años que denunció un abuso sexual

Se trata de Zaira Quispe, quien fue encontrada en su casa y sospechan que se quitó la vida. La familia aseguró que atravesaba un momento vulnerable tras su denuncia.

La menor fue encontrada en su casa y su familia aseguró que atravesaba un momento personal vulnerable.

La comunidad de Melchor Romero , ciudad de La Plata , atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de una adolescente de 15 años que había denunciado ser víctima de abuso sexual . La Justicia sospecha que se quitó la vida y su familia confesó que atravesaba un momento vulnerable.

Se trata de Zaira Jazmín Quispe , alumna de la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 22 , ubicada en las calles 520 y 138 bis. Aunque todavía se aguardan los resultados de las pericias para determinar las circunstancias de su muerte, los investigadores sospechan que se quitó la vida.

La joven fue encontrada en su casa y los investigadores señalaron que no se detectaron accesos forzados ni faltantes de objetos de valor . En las próximas horas se esperan los resultados definitivos de la autopsia y la toma de declaraciones testimoniales para avanzar con el esclarecimiento del caso.

Se trata de Zaira Jazmín Quispe, alumna de la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 22, ubicada en las calles 520 y 138 bis.

Según trascendió, la madre de la adolescente indicó que su hija atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo”. El hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad para la adolescente, quien había denunciado ser víctima de un delito contra la integridad sexual.

Ante este escenario, las autoridades de su escuela suspendieron las clases y dispusieron una jornada de duelo institucional. De acuerdo a lo que informó El Día, se inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, que quedó a cargo de la UFI N° 6 de La Plata, encabezada por el fiscal Patricio Barraza.

Causa Vélez: la Justicia confirmó el sobreseimiento de los jugadores denunciados por abuso sexual

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield en la causa por abuso sexual agravado iniciada a partir de una denuncia realizada en 2024.

Los futbolistas involucrados en el expediente son Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

La vocal Patricia del Valle Carugatti rechazó el recurso presentado por la querella contra la resolución dictada en diciembre de 2025 por el juez Augusto Paz Almonacid, quien había dispuesto el sobreseimiento de los cuatro acusados. En un fallo de 59 páginas, la magistrada analizó los planteos de la representación legal de la denunciante y los desestimó.

Según la denuncia, una joven tucumana aseguró que, tras un partido de Vélez en la provincia, los jugadores la invitaron a una habitación del hotel Hilton, donde estaban hospedados. Allí, de acuerdo con su relato, consumieron alcohol y tres de ellos habrían abusado de ella mientras se encontraba desvanecida.