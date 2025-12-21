Wanda Nara y un gesto que no pasó desapercibido antes de la Navidad con Mauro Icardi + Seguir en









Una historia en Instagram reavivó la tensión con el futbolista en la previa del reencuentro con sus hijas por las fiestas.

Wanda Nara compartió un collage con los perritos de sus hijas antes del reencuentro con Icardi.

En la previa de la Navidad, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena con un posteo que muchos leyeron como un mensaje dirigido a Mauro Icardi. La conductora de Masterchef Celebrity compartió una imagen vinculada a las mascotas de sus hijas justo antes del reencuentro con su padre.

Este domingo por la mañana, Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram un collage con los cuatro perritos que pertenecen a sus hijas. La imagen, aparentemente simple, llamó la atención por un detalle clave: la etiqueta a un perfil de “hotel de pequeñas mascotas”, dedicado al cuidado de animales cuando sus dueños se ausentan.

604444199_18553918234036652_3572033894837974986_n. La etiqueta a un hotel para mascotas reavivó la polémica en redes sociales. Instagram: @wanda_nara La publicación no pasó inadvertida. Hacía meses que la mediática no mostraba a los perritos en redes, por lo que el timing del posteo fue interpretado por muchos como una indirecta hacia su expareja.

La lectura del mensaje tiene un contexto previo. A mediados de este año, Mauro Icardi se había negado a llevarse las mascotas de las nenas a su casa de Nordelta durante uno de los encuentros. Por eso, el hecho de exhibir ahora qué hizo con los perros reavivó la tensión en plena previa navideña.

El viaje de Mauro Icardi a Buenos Aires En las próximas horas, el futbolista aterrizará en la Argentina para pasar la Navidad con sus hijas. Así lo dispuso la Justicia, que determinó que debe buscarlas en el Chateau Libertador, donde viven con Wanda Nara.

El escrito judicial también establece que, si no logra encontrarse con las nenas en un lapso de media hora, puede solicitar ayuda policial. Aunque la empresaria no ocultó su malestar por no contar con ellas en Nochebuena, colaboraría con el acuerdo: las chicas pasarán una semana con su papá y regresarán el 27 a las 11. Wanda-Nara-Mauro-Icardi-China-Suárez Mauro Icardi llegará a Buenos Aires para pasar la Navidad con sus hijas. Aún resta definir cómo será la dinámica con la China Suárez, quien también debe coordinar las fiestas con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. En 2024, la actriz había celebrado la Navidad junto a su pareja, cuando Icardi llevó a sus hijas para que la conocieran. En aquel entonces reinó la calma, aunque semanas después Wanda Nara aseguró que el futbolista no había sido sincero con las nenas: les habría dicho que la China era una niñera y no su novia.