El Festival de Cine de Berlín reveló que el director Win Wenders será presidente del jurado en su próxima edición + Seguir en









El cineasta de 80 años, conocido por Wings of Desire y Paris Texas, está disfrutando de un resurgimiento tardío de su carrera con Perfect Days (2023), nominada al Oscar.

Wenders presidirá el jurado en su país natal.

El legendario director alemán Wim Wenders presidirá el jurado internacional de la 76ª edición de la Berlinale.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cineasta de 80 años, conocido por Wings of Desire y Paris Texas, está disfrutando de un resurgimiento tardío de su carrera con Perfect Days (2023), nominada al Oscar, y el documental en 3D Anselm (2023) sobre el artista Anselm Kiefer.

“Wim Wenders es una de las voces más influyentes del cine internacional”, declaró la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle. “Durante seis décadas, ha creado películas que nos conmueven y deleitan con su humanidad y su capacidad de asombro. Su insaciable curiosidad y profundo dominio del lenguaje cinematográfico son evidentes en cada obra, ya sea explorando el talento de otros artistas o iluminando nuestra propia búsqueda de significado y conexión. Decir que estamos orgullosos de este erudito local es quedarse corto, y estamos deseando ver cómo el presidente del jurado, Wim Wenders, lidera al nuestro en la elección de los ganadores del Oso de Oro y el Oso de Plata de la 76.ª Berlinale”.

“Nunca se me había ocurrido siquiera pensar en ser presidente del jurado en mi ciudad natal”, dijo Wenders. “Hasta que Tricia Tuttle me lo propuso. Y entonces me di cuenta: ¡Guau! Será una forma totalmente nueva de ver películas en la Berlinale; por una vez, ver todas y cada una de las películas en competición y comentarlas a fondo con un grupo de personas inteligentes y cinéfilos. ¿Qué mejor que eso? Le agradezco a Tricia que me haya invitado a esta experiencia única”.

La extensa trayectoria de Win Wenders Famoso como pionero del movimiento del Nuevo Cine Alemán, Wenders cofundó la productora y distribuidora Filmverlag der Autoren en 1971 y, en 2003, fue uno de los miembros fundadores de la Academia Alemana de Cine. Wenders también es cofundador de la Academia de Cine Europeo y fue su presidente durante más de dos décadas. Con su fundación, la Fundación Wim Wenders, se compromete a apoyar el patrimonio cinematográfico, así como a la próxima generación de cineastas y la educación cinematográfica.

Wenders ha estado vinculado estrechamente a la Berlinale desde hace mucho tiempo: inauguró el festival con Pina en 2011, The Million Dollar Hotel en 2000 y la película en 3D Everything Will Be Fine en 2015, y presentó numerosas obras en el programa del festival a lo largo de las décadas. En 2015 fue galardonado con el Oso de Oro honorífico de la Berlinale por sus destacados logros en el cine. La 76ª Berlinale se celebrará del 12 al 22 de febrero de 2026. El jurado internacional anunciará los ganadores del Oso de Oro y el Oso de Plata el 21 de febrero.

Temas Festival

Películas

Berlinale