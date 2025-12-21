Murió James Ransone, el recordado actor de "The Wire"

El intérprete fue encontrado sin vida el pasado viernes y, tras las pericias correspondientes, se determinó que la causa de su fallecimiento fue un suicidio.

Hollywood quedó sacudido este domingo con la triste noticia de la muerte del actor estadounidense James Ransone , quien fue encontrado sin vida a los 46 años en Los Ángeles .

La familia del actor, reconocido principalmente por su rol en la serie " The Wire ", confirmó la noticia de su fallecimiento y sus compañeros y seguidores expresaron su tristeza en redes sociales.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ratificó que el actor fue encontrado el pasado viernes y, tras las pericias correspondientes, se determinó que la causa de muerte fue un suicidio . Ransone vivía en California junto a su esposa, Jamie McPhee, y sus dos hijos.

Ante esta lamentable pérdida, McPhee anunció el lanzamiento de una causa solidaria en su nombre. Se trata de una campaña para recaudar fondos destinada a la National Alliance on Mental Illness (NAMI).

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la prevención y dar asistencia a personas que atraviesan enfermedades de salud mental .

Quien fue James Ransone, un ícono de The Wire

A lo largo de su carrera, Ransone dejó su marca en la televisión contemporánea ya que pasó por importantes ficciones interpretando personajes complejos y vulnerables.

En 2003, llegó a la fama internacional al dar vida a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de “The Wire”. Su papel como el impulsivo y trágico hijo del líder sindical Frank Sobotka es recordado como uno de los puntos más altos de la serie de HBO.

Además de su paso por Baltimore en la ficción, Ransone participó en producciones de gran escala como la saga de terror Sinister e It Capítulo Dos, donde interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak.

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de forma anónima, gratuita y voluntaria en la línea 135. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.