De qué murió la modelo y actriz Toukie Smith, expareja de Robert De Niro y madre de sus hijos mellizos

Smith posó para los diseñadores de moda Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y Patrick Kelly, los ilustradores Álvaro y Antonio López y los fotógrafos Jean-Paul Goude y Guy Bourdin, entre otros.

Toukie Smith , una de las modelos más destacadas de la década de 1970 y actriz que interpretó a Eva Rawley en la comedia de situación 227 , protagonizada por Marla Gibbs , murió. Tenía 74 años.

Smith falleció el miércoles en un hospital de Nueva York tras una "larga y valiente batalla" contra la esclerosis múltiple , según un comunicado de sus mellizos, Airyn y Julian, a quienes tuvo con su expareja Robert De Niro .

Su hermano, el diseñador de moda Willi Smith , falleció en 1987 a los 39 años a causa de complicaciones derivadas del SIDA.

Smith posó como modelo para su hermano, así como para los diseñadores de moda Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y Patrick Kelly , los ilustradores Álvaro y Antonio López y los fotógrafos Jean-Paul Goude y Guy Bourdin , entre otros.

Airyn y Julian señalaron en un comunicado que su madre "compartió un legado familiar extraordinario que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses" y que "su belleza, gracia y presencia inconfundible ayudaron a allanar el camino para generaciones de modelos y diseñadores negros en la moda".

En 1989, se unió al elenco de 227 como Eva, una artista que se muda al edificio Lexington Place, cuya casera es Mary Jenkins, personaje interpretado por Gibbs. Participó de forma recurrente en la comedia durante sus dos últimas temporadas, hasta mayo de 1990. (Su personaje llegó a administrar el edificio durante un tiempo).

Smith fue una reconocida modelo.

La extensa trayectoria de Toukie Smith y su relación con Robert De Niro

Doris Smith nació en Filadelfia el 25 de septiembre de 1952. Contó que su abuela la llamaba Toukie después de escuchar “un disco infantil sobre un pequeño camión de bomberos rojo lleno de energía. Siempre he tenido mucha energía”, declaró al Los Ángeles Times en 1990.

Estudió en el Fashion Institute of Technology y comenzó su carrera como modelo en 1972, llegando a aparecer en una campaña fotográfica para Yves Saint Laurent y en las páginas de revistas como Vogue, Ebony, Cosmopolitan, Redbook y Seventeen. En 1978, Bloomingdale's la nombró modelo del año.

Smith dejó el modelaje a principios de los 80 y entre 1987 y 1988 apareció en tres episodios de Miami Vice de la NBC como Angie, la asistente de la cantante pop Caitlin Davies (Sheena Easton) —y esposa de Sonny Crockett, interpretado por Don Johnson— en la cuarta temporada de la serie.

Su currículum como actriz también incluyó papeles en las películas Talkin' Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994) y Joe's Apartment y The Preacher's Wife, ambas estrenadas en 1996.

En los años 90, tuvo un restaurante que llevaba su nombre en West Houston Street, en Nueva York.

Ella y De Niro fueron pareja desde 1988 hasta 1996, y sus gemelos fueron concebidos mediante fertilización in vitro y nacidos por una madre sustituta. (El actor tiene otros cinco hijos con otras tres mujeres).

“Toukie era una fuerza de la naturaleza”, dijeron Airyn y Julian. “Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos los que tuvimos la suerte de conocerla”.