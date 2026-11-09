Oasis no se presentará en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll + Agregar ámbito en









La banda oriunda de Manchester será incluida junto con Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Los Gallahger no serán parte de la ceremonia. Cuenta de X: @Oasis

La ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre en el Teatro Peacock y al parecer Oasis no hará acto de presencia para aceptar el premio ni para actuar. La banda oriunda de Manchester será incluida junto con Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

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Noel Gallagher estará presentándose con Goldie en el EFG London Jazz Festival que se llevará a cabo en Royal Festival Hall de Londres, esto marcará su primera actuación como solista desde la reunión de Oasis en 2025. Según el portal Rolling Stone, Liam Gallagher tampoco será parte del evento.

Oasis y su relación con el Salón de la Fama del Rock And Roll Cuando Oasis fue nominado por primera vez en 2024, Liam Gallagher prácticamente rechazó el honor incluso antes de que los votantes se pronunciaran. "Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, quiero decirles: háganme un favor y lárguense", declaró a The Sunday Times . "Es como meterme en el Salón de la Fama del Rap, y no quiero formar parte de algo tan perturbador. Además, he hecho más por el rock and roll que la mitad de esos payasos de esa junta, así que todo es una farsa". Finalmente la banda fue nominada este año.

Liam y Noel Gallagher serán incorporados al Salón de la Fama junto con el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer, los bajistas Paul “Guigsy” McGuigan y Andy Bell, y los bateristas Tony McCarroll y Alan White. La formación actual de gira incluye a Arthurs, Archer y Bell. Sin embargo, no han tocado con McGuigan, McCarroll ni White en muchos años. Se desconoce si alguno de los antiguos miembros estará presente o cómo el Salón de la Fama rendirá homenaje al grupo en su ausencia.

Al no presentarse en el Salón de la Fama, Oasis se une a una larga lista de ausentes, entre los que se incluyen Paul McCartney, Van Morrison, Jerry Garcia, Levon Helm, David Bowie, Roger Waters, Grace Slick, Joni Mitchell, los Sex Pistols, Eddie Van Halen y Axl Rose.

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