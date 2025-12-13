Qué se sabe de la muerte del icónico actor, Héctor Alterio + Seguir en









El histórico intérprete falleció en Madrid a sus 96 años. Protagonizó más de 150 obras.

Héctor Alterio murió a los 96 años. NA

El actor Héctor Alterio murió a los 96 años en Madrid, ciudad en la que residió durante más de dos décadas. Con una trayectoria que superó los 150 trabajos entre cine, teatro y televisión, su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito artístico tanto en la Argentina como en España.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido este viernes. Si bien no se detallaron las causas del fallecimiento, sí se precisó que ocurrió en la capital española, donde el intérprete desarrolló gran parte de su carrera en el tramo final de su vida.

“Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, expresó el texto que oficializó la partida del actor.

La historia de Héctor Alterio Uno de los hitos centrales de su carrera fue su protagónico en “La Patagonia rebelde”, estrenada en 1974, donde encarnó un relato clave sobre los fusilamientos de obreros en el sur argentino. Aquella participación marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Héctor Alterio.webp Uno de los hitos centrales de su carrera fue su protagónico en “La Patagonia rebelde”. En 1975, en el contexto de la dictadura cívico-militar, Héctor Alterio recibió amenazas de muerte vinculadas a ese trabajo y se exilió en España, como ocurrió con numerosos artistas e intelectuales de la época.

Lejos de significar un paréntesis, el exilio abrió una nueva etapa en su carrera, que logró consolidarse con fuerza en el ámbito cultural europeo. Reconocimientos y vigencia artística Durante su etapa en Europa, el actor construyó un recorrido prolífico en cine, televisión y teatro. Ese período le permitió obtener importantes distinciones, entre ellas el Premio Goya, sin perder nunca el vínculo con la escena cultural argentina. Uno de los trabajos más emblemáticos de su recorrido teatral fue “Como hace 300 años”, estrenado en 1992. Se trató de un unipersonal basado en textos poéticos, acompañado por música en vivo, que recorrió escenarios de Argentina y España durante más de 25 años. La obra continuó en cartel incluso entre 2018 y 2019, cuando Alterio ya había superado los 90 años, reafirmando una vigencia artística poco frecuente. La muerte de Héctor Alterio cerró una carrera excepcional, atravesada por el compromiso artístico, la memoria histórica y una entrega absoluta al oficio. Su legado quedó inscripto en algunas de las páginas más relevantes del cine y el teatro en lengua española, y su figura se mantuvo como referencia indiscutida de varias generaciones de actores y actrices.

Temas Actores

Películas

muerte

Madrid