Nuevo parte médico de Joaquín Levinton: evolución favorable y posible alta + Seguir en









La banda Turf difundió una nueva actualización sobre la salud del cantante, quien continúa internado en el Hospital Fernández, con buen ánimo y una recuperación que avanza según lo esperado.

El músico permanece internado en el Hospital Fernández, acompañado por su familia, mientras el equipo médico evalúa el alta para continuar la recuperación en su domicilio. Otro día perdido / el trece

Un nuevo parte médico trajo tranquilidad sobre el estado de salud de Joaquín Levinton. A través de un comunicado difundido este sábado, Turf informó que el cantante continúa evolucionando favorablemente y que, de mantenerse ese cuadro, podría recibir el alta médica en los próximos días.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El músico permanece internado en el Hospital Fernández, donde es asistido por el equipo médico de la institución. Según detalló la banda, Levinton se encuentra de buen ánimo, acompañado por su familia y bajo seguimiento permanente.

El comunicado oficial de la banda En el mensaje publicado en redes sociales, el grupo destacó la atención recibida por el artista y agradeció las muestras de apoyo: “Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución”.

Además, señalaron que, si la evolución se mantiene, el cantante podrá continuar la recuperación en su hogar en los próximos días.

turf Levinton había sido internado de urgencia luego de sufrir un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba brindando un show en un bar de la zona de Palermo. Tras el episodio, fue asistido por personal del SAME y trasladado al centro de salud porteño, donde se le realizó una intervención que incluyó la colocación de un stent.

Desde entonces, su evolución fue seguida de cerca y los partes médicos difundidos hasta el momento dieron cuenta de una recuperación favorable, situación que fue ratificada en la actualización conocida este sábado. En el mismo comunicado, Turf agradeció las expresiones de afecto recibidas en las últimas horas: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo”.