Héctor Alterio eterno: dónde ver las películas del icónico actor argentino

La muerte de Héctor Alterio marca el cierre de una etapa del cine argentino, la de una generación de actores comprometidos con su tiempo, con la cultura y con una idea profunda del oficio. Su filmografía queda como testimonio de un intérprete que entendió la actuación como una forma de pensamiento y de memoria.

Héctor Alterio y Norma Aleandro en la aclamada ganadora del Oscar "La historia oficial".

Héctor Alterio construyó una de las trayectorias cinematográficas más sólidas y respetadas del cine argentino, con una carrera que atravesó décadas, géneros y contextos políticos. Surgido del teatro independiente y formado en la exigencia de la actuación clásica, su llegada al cine en los años 60 lo encontró rápidamente asociado a un tipo de intérprete intenso, reflexivo, capaz de encarnar tanto al hombre común como a figuras atravesadas por conflictos morales y sociales. Su rostro, su voz grave y su decir contenido se convirtieron en marcas inconfundibles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la pantalla grande dejó actuaciones memorables en películas clave del cine nacional. Fue parte de títulos fundamentales como La tregua, La Patagonia rebelde y No habrá más penas ni olvido , donde supo darle espesor humano a personajes atravesados por la historia argentina, la violencia política y las contradicciones ideológicas. Alterio no actuaba desde el exceso: su potencia estaba en los silencios, en la mirada, en esa forma de sugerir más de lo que explicitaba, lo que lo volvió un actor particularmente valorado por directores y espectadores.

El exilio en España, forzado por la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976, no interrumpió su carrera sino que la expandió. Allí se consolidó como un actor de referencia del cine ibérico, trabajando con grandes realizadores y alternando entre el cine, el teatro y la televisión. Supo construir una carrera binacional, sin perder nunca el vínculo con la Argentina, a la que volvió una y otra vez desde sus personajes y su palabra pública.

Para recordar al icónico actor argentino, una selección de sus mejores películas para repasar su carrera y en qué plataformas se pueden encontrar.

La conversación del padre sobre el paso del tiempo. Sentado, casi sin moverse, Alterio habla de la vejez, de lo que se pierde y de lo que permanece . No hay énfasis, no hay subrayado: solo verdad. Su voz parece venir de alguien que ya ha vivido lo suficiente como para no necesitar convencer a nadie. Es una de esas escenas donde el cine se vuelve vida y el espectador siente que está escuchando a su propio padre. Una obra maestra dentro de otra obra maestra.

Está disponible en Prime Video y Movistar+.

hector alterio ricardo darin norma aleandro hijo de la novia Darín, Alterio y Aleandro en la gran producción de Campanella.

La historia oficial (1985, Luis Puenzo)

El monólogo contenido del abuelo que busca a su nieta. Alterio encarna la dignidad herida. No grita, no acusa: duele. Cada palabra pesa como una lápida. Es una actuación política sin proclamas, humana sin sentimentalismo. Su mirada concentra el horror de una época y la esperanza de justicia. Pocos actores han sabido representar la memoria colectiva con tanta sobriedad.

Está disponible en Netflix, Prime Video y Filmin.

hector alterio norma aleandro historia oficial 2 "La historia oficial", la ganadora del Oscar de 1985.

La Patagonia rebelde (1974, Héctor Olivera)

La voz de la conciencia frente al poder. Aquí Alterio es un actor en estado puro: cuerpo, palabra y ética. En sus escenas se siente el viento de la estepa y la tragedia de los derrotados. No interpreta un personaje: encarna una causa. Su presencia convierte la película en un manifiesto moral.

Está disponible en Prime Video.

hector alterio la patagonia rebelde Alterio junto a Olivera en el rodaje de La Patagonia rebelde.

El crimen de Cuenca (1980, Pilar Miró)

La contención ante la injusticia. Alterio trabaja desde la economía expresiva, demostrando que el sufrimiento no necesita aspavientos. Sus silencios son más elocuentes que cualquier discurso. Una lección magistral sobre cómo actuar sin exhibirse.

Está disponible en Prime Video.

A un dios desconocido (1977, Jaime Chávarri)

La soledad como territorio interior. En esta película delicada y valiente, Alterio construye un personaje lleno de capas, heridas y recuerdos. Es uno de sus trabajos más sutiles, donde la fragilidad se convierte en belleza. Cada gesto parece pensado desde dentro, como si el personaje respirara antes de existir.

Está disponible en FlixOlé y RTVE Play.

El nido (1980, Jaime de Armiñán)

La ternura sin condescendencia. Alterio logra algo muy difícil: emocionar sin manipular. Su personaje vive en una frontera delicada entre la melancolía y la pureza, y él la cruza con una elegancia moral absoluta. Una interpretación luminosa y valiente.

Está disponible en Netflix, Prime Video, FlixOlé y Movistar+.

Últimos días de la víctima (1982, Adolfo Aristarain)

La inteligencia en estado de alerta. Aquí aparece el Alterio más cerebral, más afilado. Su mirada anticipa el peligro, su voz controla el ritmo. Un ejemplo de cómo el cine de género puede elevarse cuando un gran actor toma el mando.

Está disponible en Prime Video y HBO Max.

Murió el actor Héctor Alterio a los 96 años

El cine argentino y español está de luto: Héctor Alterio murió este sábado a los 96 años en Madrid. El deceso fue informado en primer lugar por la Academia de Cine de España y confirmado más tarde por su entorno familiar. Dueño de una carrera extensa y prestigiosa, que se prolongó durante más de 70 años, fue reconocido con galardones emblemáticos como el Goya de Honor y el Cóndor de Plata.

"Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro", informó la Academia del Cine española a través de sus redes sociales, a modo de homenaje en su memoria.