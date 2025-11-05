"Depredador: Tierra Salvajes" llega a los cines: Dan Trachtenberg suma el capítulo más aventurero de la saga Por Matias Reynoso







El director de Depredador: La Presa en 2022 y la película animada Depredador: Cazador de Asesinos suma su tercera incursión en la saga.

Llega una nueva entrega de la saga "Depredador" a los cines.

Depredador: Tierra Salvajes llega a los cines este jueves y es la primera película de la saga en llegar a los cines en siete años. Dan Trachtenberg vuelve a ponerse detrás de las cámaras tras darle un soplo de aire fresco a la franquicia con Depredador: La Presa en 2022 y la película animada Depredador: Cazador de Asesinos estrenada en junio de este año (ambas estrenadas directamente en streaming).

Ambientada en un futuro lejano, la película transcurre en un planeta remoto, donde un joven depredador llamado Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia (Elle Fanning), con quien emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.

Depredador: Tierra Salvajes, entre lo viejo, lo nuevo y la búsqueda de nuevos públicos La premisa de la película puede resonar a tantas otras aventuras ya conocidas que han llegado al cine y tiene mucho que ver con propia cinta de Trachtenberg de 2022 sobre una joven (la Naru de Amber Midthunder) que era rechazada por su tribu para ocupar un rol entre los cazadores. Ahora algo de eso se repite pero en el clan de los Yautja, con el joven depredador desterrado. También es una aventura que tiene ecos de otras producciones de Disney recientes, tal es el caso de The Mandalorian o la fallida serie de Willow.

Se trata de la primera vez que el depredador es el protagonista en el bando de "los buenos". “¿Qué pasaría si tomamos a este monstruo clásico del cine y logramos que lo apoyen? Queríamos que la gente se identificara con una criatura que, aunque es vulnerable, no deja de ser aterradora”, señaló el director sobre su búsqueda en esta nueva entrega.

Para los puristas de la saga, que comenzó hace 38 años con la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger quizás sea demasiado "infantil" (la cinta tiene una clasificación apta para mayores de 13 años). Pero por otro lado quizás para algunos de esos fans de larga data haya otro atractivo, la conexión con la saga Alien suma un nuevo capítulo con el androide interpretado por Fanning diseñado por la corporación Weyland-Yutanide. Esto deja todo servido de cara a un crossover que esta vez esté a la altura de ambas sagas.

Depredador_ Tierras Salvajes _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4 El tráiler oficial de la película que llegará a los cines este jueves. Depredador: Tierra Salvajes estrena este jueves 6 de noviembre en cines. Dirige Dan Trachtenberg. Elenco: Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Rohinal Nayaran, Mike Homik, Reuben De Jong, Cameron Brown. Voces: Stefan Grube, Alison Wright, Matt Duffer, Ross Duffer.

