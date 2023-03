Destacada actriz de Hollywood perdió "la mitad de su dinero" por la crisis financiera

"Acabo de perder la mitad de mi dinero con todo esto de los bancos y eso no significa que no esté acá ", expresó Stone durante su discurso. Hasta el momento se desconoce si sus pérdidas fueron a raíz de la quiebra de SBV o a través de otras entidades financieras.

En el último tiempo, Stone se vio afectada por el fallecimiento de su hermano menor en consecuencia a una afección cardíaca. La actriz se refirió a esto en el mismo eventó y dedicó: "Mi hermano acaba de morir y no es que por eso no vine. No es un momento fácil para nadie, es muy momento difícil para todo el mundo".

"Pero les voy a decir una cosa, no voy a dejar que ningún político me diga lo que puedo o no puedo hacer, cómo puedo o no puedo vivir, cuál es o no es el valor de mi vida", agregó y sentenció: "Así que levántense y digan lo que valen. Las desafío. Eso es lo que es el coraje".