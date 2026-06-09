Diego Torres agotó dos Movistar Arena y anunció tercera fecha para diciembre + Agregar ámbito en









El artista se presentó el fin de semana y confirmó una nueva y tercera fecha para el 6 de diciembre en el Movistar, que ya están a la venta. Hizo una gira internacional por España y México en tanto continuará su recorrido por Perú, Argentina, Estados Unidos y más.

Diego Torres brindó dos shows agotados en el Movistar Arena, presentando nuevo material y clásicos.

Diego Torres volvió al Movistar Arena con entradas agotadas y nuevas canciones reafirmando su sólido vínculo con sus seguidores desde hace más de 30 años. El fin de semana se vivieron dos shows en el Movistar, acompañado de su banda, y volvió a demostrar su reconocimiento como una de las voces más importantes de nuestro país y de la región. Presentó “Mi Norte & Mi Sur” pero lo que primó fueron los tmas de siempre y no las novedades. Lo ovacionaron con los clásicos de siempre en dos shows dominados por su escencia de showman nato, y durante segunda noche confirmó una nueva y tercera fecha para el 6 de diciembre en el Movistar, que ya están a la venta.

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Uno de los momentos más especiales de ambas noches llegó con un íntimo set acústico en el que repasó algunas de las canciones más queridas de su repertorio. Con una puesta cálida y cercana, interpretó “Las Leyes de la Vida”, “Penélope”, “No Lo Soñé”, “Sé Que Ya No Volverás” y “La Última Noche”.

El show también incluyó sorpresas para sus seguidores más fieles con la reaparición de canciones que hacía muchos años no formaban parte de sus presentaciones, como “Cuando el Mundo Da Vueltas”, “San Salvador” y “Chalamán”, celebradas con entusiasmo por el público.

Frente a una escenografía ideada para destacar la presencia del consagrado artista, sonaron clásicos inolvidables como “Guapa”, “Tratar de Estar Mejor” y el himno “Color Esperanza”. Para el gran cierre, Diego interpretó la infaltable “Mejor Que Ayer” junto a un grupo de mini fans invitados al escenario.

A lo largo del show compartió anécdotas, reflexiones y momentos de humor que generaron una atmósfera de intimidad poco habitual para un espectáculo de esta magnitud. En ese contexto contó que había atravesado una semana especialmente difícil tras la pérdida de un amigo entrañable, agradeciendo el cariño por parte de su público y remarcando el privilegio de vivir de lo que ama.

Durante los últimos meses, Diego llevó su música por una amplia Gira en España visitando Madrid, Mallorca, Murcia, Barcelona, Sevilla, La Palma y Valencia, además de presentarse en Monterrey y Ciudad de México ante miles de seguidores que volvieron a demostrar el enorme cariño que despierta su obra a ambos lados del Atlántico. Su recorrido continuará el próximo 1 de Agosto en Lima, Perú, para luego dar inicio a una extensa gira nacional por Argentina entre septiembre y noviembre. Además, tendrá conciertos en Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay, antes de reencontrarse con el público porteño el próximo 6 de diciembre en una nueva fecha en el Movistar Arena. Su último álbum de estudio cuenta con 11 canciones y colaboraciones con reconocidos artistas como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco. Este trabajo fue nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría "Mejor álbum artista pop".