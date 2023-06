Disney modifica su calendario de estrenos: Avatar, Star Wars, películas de Marvel y más

Marvel Studios también hizo algunos pequeños ajustes a su calendario. Captain America: Brave New World ha retrocedido alrededor de tres meses hasta el 26 de julio de 2024. Thunderbolts se retrasó cinco meses hasta el 20 de diciembre de 2024. Blade también se trasladó cinco meses hasta el 14 de febrero de 2025, mientras que Fantastic Four retrocedió tres meses para 2 de mayo de 2025. Múltiples películas de Marvel, incluidas Blade y Thunderbolts , optaron por retrasar la producción en medio de la huelga de escritores.

Estrenos de Star Wars

Lucasfilm no tiene una película de Star Wars en los cines desde Star Wars: The Rise of Skywalker de 2019. En la Star Wars Celebration de abril, se adelanto información, incluida una cinta protagonizada por Daisy Ridley y otra de Dave Filoni de The Mandalorian. El martes, Lucasfilm trasladó una película de Star Wars de 2025 de diciembre de 2025 al 22 de mayo de 2026. Aunque no se sabe cuál es, la protagonizada por Ridley está más avanzada en desarrollo y es probable que abra esa fecha. Curiosamente, Lucasfilm agregó una nueva función de Star Wars solo cinco meses después: 18 de diciembre de 2026.