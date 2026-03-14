Disponible en HBO Max: la película que cerró una de las sagas más exitosas de ciencia ficción con la mejor puntuación + Seguir en









Este film, que consiguió excelentes calificaciones de la crítica y el público, le puso fin a una de las franquicias más exitosas de los últimos años.

Este film le puso fin a una de las franquicias más antiguas del mundo del cine. HBO Max

HBO Max ha encontrado la forma de competir constantemente contra Disney, Netflix y Prime Video, ya que ha sumado distintas producciones a su catálogo a la altura de las de sus rivales. Pero la plataforma de streaming parece querer sacar ventaja, ya que cuenta con una de las películas más interesantes de los últimos años.

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Este film le da un cierre final a una de las sagas más icónicas de la historia del cine, que nació hace casi 50 años y que tuvo un cierre con el mejor de los recibimientos. La producción alcanzó el 94% de aprobación en las páginas más populares que califican las cintas, dándole un cierre a una historia que fascina al público.

Planeta de los Simios La Guerra HBO Max 1 La historia que concluyó una de las franquicias más importantes de la historia, terminó con un elenco muy distinto al que comenzó todo esto. HBO Max De qué trata El Planeta de los Simios: La Guerra En esta tercera entrega moderna dirigida por Matt Reeves, la trama retoma la historia de Caesar, el inteligente chimpancé interpretado por Andy Serkis, en el momento más oscuro de su liderazgo. Después de que su comunidad sufra pérdidas irreparables y dolorosas tras un fuerte ataque, el líder de los simios se ve obligado a luchar contra sus propios instintos y emprender una misión para vengar a los suyos.

Del otro lado del campo de batalla se encuentra el Coronel, un sanguinario y despiadado militar encarnado por Woody Harrelson, que comanda a las tropas humanas supervivientes. Ambos personajes terminan colisionando en un enfrentamiento épico y definitivo que no solo determinará cuál de las dos especies dominará la Tierra, sino también cuál será el futuro del planeta entero en medio de un mundo devastado.

HBO Max: tráiler de El Planeta de los Simios: La Guerra Embed - La guerra del Planeta de los Simios (2017) Nuevo Tráiler Oficial #4 Español HBO Max: elenco de El Planeta de los Simios: La Guerra Andy Serkis

Steve Zahn

Judy Greer

Karin Konoval

Terry Notary

Michael Adamthwaite

Toby Kebbell

Ty Olsson

Aleks Paunovic

Max Lloyd-Jones

Woody Harrelson

Gabriel Chavarria En qué orden ver todas las películas de la saga La línea temporal de esta franquicia puede resultar bastante caótica debido a los viajes en el tiempo, las precuelas y los reinicios que tuvo con el paso de los años. Para quienes desean adentrarse en este universo por primera vez y entender la evolución de la historia sin enredarse con las distintas épocas, los especialistas recomiendan seguir estrictamente el orden de estreno en los cines.

De esta manera, el maratón comienza con la cinta original "El planeta de los simios" de 1968, seguida por sus cuatro secuelas directas lanzadas durante la década del setenta: "Regreso al planeta de los simios" (1970), "Huida del planeta de los simios" (1971), "La rebelión de los simios" (1972) y "La conquista del planeta de los simios" (1973). A esta etapa clásica se le suma la adaptación independiente dirigida por Tim Burton en el año 2001. Finalmente, el recorrido culmina con la exitosa trilogía moderna que funciona como precuela y reinicio de la trama principal. Este bloque arranca con "El origen del planeta de los simios" (2011), continúa con la tensión de "El amanecer del planeta de los simios" (2014) y encuentra su gran cierre magistral con la batalla definitiva estrenada en 2017, consolidando una de las franquicias de ciencia ficción más sólidas del cine.