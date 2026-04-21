Si no sabés qué ver en HBO Max, esta película de solo 85 minutos es la solución + Seguir en









Esta entretenida historia juvenil llena de romance y enredos se esconde en la plataforma y puede ser tu nueva favorita.

Esta película es la opción perfecta para los que buscan una comedia corta. Freepik

Con los amplios catálogos que tienen las plataformas de streaming, elegir algo para mirar puede llevarte más tiempo que el contenido en sí. Pero HBO Max tiene una solución para eso, ya que, dentro de su gran variedad de contenidos, hay una película del 2023 que no te podés perder.

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Si bien pasó desapercibida por años, esta comedia de romance juvenil tiene de todo, situaciones incómodas, amores platónicos y conflictos típicos de la adolescencia. Además, es perfecta cuando no tenés mucho tiempo, porque es corta y concisa.

La lista de los besos Con una duración de apenas 85 minutos, esta película combina romance, humor y los desafíos de la adolescencia. Gentileza - HBO Max De qué trata La lista de los besos La lista de los besos sigue la historia de Camille, una estudiante que atraviesa un momento incómodo cuando un rumor se expande entre sus compañeros. El chico que le gusta corre la voz de que ella no sabe besar, lo que la vuelve el blanco de burlas y una fuerte exposición en redes sociales.

Frente a esa situación, la protagonista decide armar un listado de personas a las que planea besar para demostrar que lo que se dice sobre ella no es cierto. Sin que se dé cuenta, lo que empieza como un plan para limpiar su imagen se transforma en una experiencia mucho más compleja.

A medida que avanza con su plan, los prejuicios que tiene la gente sobre Camille ponen en juego su autoestima, sus relaciones y la forma en la que se percibe a sí misma.

HBO Max: tráiler de La lista de los besos Embed - The Kiss List New Queer Movie #000 HBO Max: elenco de La lista de los besos Megan Suri como Camille

Emjay Anthony como Liam

Shea Pritchard como Dylan Morris

Lachlan Watson como Mason

Parminder Nagra como Asha

Samantha Ashley como Alejandra

Mike Seely como profesor de música

Lane Williamson como Pete Wanamaker