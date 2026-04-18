Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por producciones intensas y atrapantes, y HBO Max no se queda atrás. En su catálogo aparece una serie que rápidamente llamó la atención por su historia oscura y un protagonista completamente alejado de los roles más conocidos de su trayectoria.
Patrick Dempsey irreconocible: la serie de HBO Max de solo 5 capítulos sobre un asesino con Alzheimer
La historia de un sicario que enfrenta problemas neurológicos graves que se convirtió en un verdadero drama para los amantes de la acción.
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Con una narrativa ágil, pocos capítulos y un enfoque psicológico profundo, esta producción se convirtió en una de esas opciones ideales para maratonear en poco tiempo. El combo de thriller, drama y tensión constante la vuelve difícil de abandonar una vez que empieza.
Se trata de Memoria de un asesino, una serie protagonizada por Patrick Dempsey que sorprende con un papel oscuro y completamente diferente a lo que el público estaba acostumbrado.
De qué trata Memoria de un Asesino
La serie sigue la historia de Angelo Doyle, un hombre que lleva una doble vida: por un lado, es un padre de familia aparentemente común; por el otro, es un asesino a sueldo con una rutina cuidadosamente planificada.
Durante años logra mantener ambas identidades separadas, pero todo comienza a desmoronarse cuando recibe un diagnóstico devastador: Alzheimer de inicio temprano. A partir de ese momento, su mente deja de ser confiable y su vida entra en un terreno peligroso.
Los olvidos, las confusiones y los errores empiezan a acumularse, poniendo en riesgo tanto sus trabajos como la seguridad de su familia. Lo que antes era un sistema perfectamente controlado se convierte en un caos donde cada decisión puede ser fatal.
El gran atractivo de la serie está en ese cruce entre thriller criminal y deterioro mental: para alguien que vive de ocultar secretos, perder la memoria no solo es un problema, sino una amenaza constante que lo expone en cada momento.
HBO Max: tráiler de Memoria de un Asesino
HBO Max: elenco de Memoria de un Asesino
- Patrick Dempsey (Angelo Doyle)
- Richard Harmon (Joe)
- Odeya Rush (Maria)
- Peter Gadiot (Dave)
- Michael Imperioli (Dutch)
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