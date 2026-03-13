"Half Man", la nueva serie del creador de "Bebé reno" confirmó su fecha de estreno en HBO Max + Seguir en









El propio Richard Gadd junto a Jamie Bell protagonizan la serie que es una coproducción de la BBC.

Jamie Bell y Richard Gadd protagonizan "Half Man".

HBO y la BBC anunciaron que Half Man, una miniserie original de seis episodios del creador y productor ejecutivo ganador de un Emmy Richard Gadd (Bebé reno, Against the Law), se estrenará en abril en HBO y estará disponible para su transmisión en HBO Max.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Half Man es creada, escrita y producida ejecutivamente por Gadd. La dirección está a cargo de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck.

De qué trata Half Man Niall y Ruben son hermanos; no son parientes consanguíneos, pero son lo más parecido a ello. Uno es feroz y leal, y el otro es dócil y amable: dos jóvenes inseparables. Unidos por la muerte y las circunstancias, lo único que tienen es el uno al otro... pero cuando Ruben aparece en la boda de Niall tres décadas después, todo parece diferente. Está inquieto, desconfiado. No actúa como él mismo. Y pronto se produce una explosión de violencia que nos catapulta de vuelta a sus vidas, desde los años 80 hasta la actualidad. Half Man, que captura 30 años de la vida de estos hombres destrozados, es una serie limitada de seis episodios que explora la hermandad, la violencia y la intensa fragilidad de las relaciones masculinas. Después de todo, cuando las cosas se desmoronan... a veces son las relaciones más cercanas las que se rompen con más fuerza.

Half Man Richard Gadd y Jamie Bell forman parte del elenco de la serie, junto a Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan y los debutantes Charlotte Blackwood, Calum Manchip y Kate Robson-Stuart.

Sophie Gardiner y Anna O'Malley se desempeñan como productoras ejecutivas, junto con Gaynor Holmes por parte de la BBC y Gavin Smith por parte de BBC Scotland. Los productores ejecutivos de Mam Tor Productions son Tally Garner y Morven Reid.

La serie está producida por Mam Tor Productions (una compañia de Banijay UK) en asociación con Thistledown Pictures, para BBC iPlayer, BBC One, BBC Scotland y HBO. La distribución internacional, fuera de los derechos correspondientes a la BBC y HBO, está a cargo de Banijay Rights.