Dolph Lundgren reveló que lleva ocho años luchando contra el cáncer

En declaraciones a In Depth with Graham Bensinger , el actor sueco compartió que su primer roce con el cáncer se produjo en 2015, cuando se descubrió un tumor canceroso en su riñón. Se extirpó el tumor y los escaneos resultaron limpios durante los siguientes cinco años hasta que se descubrieron más tumores en 2020.

“Pensé que eso era todo. Miras tu vida y dices 'Oh, he tenido una gran vida'. Sí, he tenido una maldita gran vida, he vivido como cinco vidas en una. No era como si estuviera amargado por eso, pero sentí lástima por mis hijos, mi prometida y las personas que me rodean”, dijo.

Después de buscar una segunda opinión, Lundgren pudo someterse a un tratamiento adicional que dio como resultado que los tumores se redujeran entre un 20 y un 30 por ciento "en tres meses". Desde entonces, el tumor en su hígado se ha reducido en un 90 por ciento, y Lundgren y su equipo médico están trabajando para eliminar el tejido cicatricial restante.

Desde entonces, Lundgren ha confirmado que, aunque no está en remisión, lo mantendrán con medicamentos "el mayor tiempo posible" para mantener a raya los tumores.