Donald Trump apuntó contra Rihanna tras el show del Super Bowl

La estrella del pop entregó un set que abarcó toda su carrera en lo que fue su primera presentación en vivo en cinco años. La cantante de Barbados comenzó con 'Bitch Better Have My Money' antes de interpretar una serie de éxitos como 'Where Have You Been', 'We Found Love', 'Umbrella' y 'Diamonds'. Además se confirmó que Rihanna esta embarazada, será su segundo hijo junto al rapero A$AP Rocky.